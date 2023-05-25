Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, kadrosunda yer alan milli orta oyuncu Mustafa Koç ve milli voleybolcusu Yiğit Gülmezoğlu ile karşılıklı anlaşarak kontratını uzatmama kararı aldı.

Halkbank Kulübünden yapılan açıklamada, "Halkbank Spor Kulübü, milli orta oyuncusu Mustafa Koç ile karşılıklı anlaşarak önümüzdeki sezon için kontrat yenilememe kararı aldı. Değerli oyuncumuz Mustafa Koç'a iki yıl boyunca takıma saha içi ve saha dışında yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür eder, yaşamının bundan sonraki bölümünün başarılarla dolu olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.