Halkbank, Avrupa Voleybolu’nun en prestijli turnuvası olan CEV Şampiyonlar Ligi’nin çeyrek final rövanş maçında İtalya'nın Cucine Lube takımını altın sette mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yedi karşılaşmanın beşinde rakiplerini mağlup eden Halk’ın Efeleri; şampiyonada finale çıkma mücadelesi verecek.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı yedi karşılaşmanın beşini kazanarak grup birincisi olarak çeyrek finale katılmaya hak kazanmıştı. Halk’ın Efeleri, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında karşılaştığı İtalyan ekibi Cucine Lube Civitanova’ya setlerde 3-1 mağlup olmasına rağmen, uzatmada oynanan Altın Set’i kazanarak yarı finale yükseldi.

Halkbank, yarı finalde Polonya'nın Jastrzebski Wegiel takımıyla karşılaşacak. İlk maç Ankara'da, ikinci maç ise Polonya'da oynanacak.

Baş antrenörlüğünü Taner Atik’in üstlendiği takım, Deniz İvgen, Volkan Döne, Aslan Ekşi, Micah Ma’a, Doğukan Ulu, Marko Mert Matic, Yunus Emre Tayaz, Mustafa Koç, Thomas Jaeschke, Oğuzhan Doğruluk, Yiğit Hamza Aslan, Yiğit Gülmezoğlu ve Nicholas Bruno’dan oluşan kadrosuyla yarı finalde rakibini zorlayacak.

Osman Arslan: “Halk’ın Efeleri’ne ve voleybola tam destek’’

Halkbank Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Osman Arslan, Halkbank Erkek Voleybol Takımı’nın turnuvada elde ettiği başarıdan kıvanç duyduklarını belirterek, “Avrupa voleybolunun en önemli liginde elde ettiğimiz bu güzel sonucun ardından, yarı finalde de Halk’ın Efeleri’nden ülkemizi sevindirecek sonuçlar bekliyoruz. Halkbank olarak, ülkemizin yurt dışında başarıyla temsil edilmesi için voleybola desteğimiz kesintisiz sürecektir” dedi.

Finale adını yazdıran tek Türk takımı

Halkbank, 2014 yılında da CEV Şampiyonlar Ligi finallerinde ülkemizi başarıyla temsil etmişti. Kırmızı-Mavi-Beyazlılar, Rus rakibinin ardından turnuvayı ikinci olarak tamamlamış ve finale adını yazdıran tek Türk takımı olmuştu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi