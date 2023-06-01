Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, sezonun ikinci yarısında takıma katılan ABD'li smaçör Thomas Jaeschke ile yollarını ayırdı.

Halkbank Spor Kulübünden "Güle güle Thomas Jaeschke" başlığıyla yapılan açıklamada, "Halkbank ailesine sezonun ikinci yarısında katıldı. Enerjisi, kişiliği, mücadelesi, kazanma azmi ile kısa sürede takımın en sevilenleri arasına girdi. Jaeschke, voleybol yaşamını bundan sonra başka bir ülkede sürdürecek. Thomas Jaeschke'ye verdiği emekler ve takıma yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." denildi.