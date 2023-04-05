Halka arz duyurusunu takip edin: Yatırımcıların halka arz süreçlerinden haberdar olması büyük önem taşır. Şirketler, halka arz olacaklarını ve halka arzın tarihini önceden duyururlar. Bu duyuruları finansal haber kaynaklarından, borsa bildirimlerinden veya aracı kurumların duyurularından takip edebilirsiniz.

Aracı kurum seçimi: Halka arzda hisse alabilmek için bir aracı kurumda hesap açmanız gerekmektedir. Aracı kurumlar, yatırımcıların borsada alım-satım yapmalarını sağlar ve halka arz sürecinde hisse alma işlemlerini yürütür. Ülkedeki mevzuata göre lisanslı ve güvenilir bir aracı kurum seçmeye özen gösterin.

Hesap açma ve kimlik doğrulama: Seçtiğiniz aracı kurumda yatırım hesabı açarak kimlik doğrulama işlemlerini tamamlayın. Bu işlem genellikle online olarak yapılabilmekte ve kimlik, adres gibi belgelerin yüklenmesiyle gerçekleştirilmektedir. Nakit paraya sıkışanlar o bankaya koşacak!

Halka arz başvurusu: Halka arz süreci başladığında, aracı kurumunuzun platformu veya internet sitesi üzerinden halka arz başvurusunda bulunun. Başvuru sırasında, almak istediğiniz hisse miktarını ve ödeme bilgilerinizi belirtmeniz gerekmektedir.

Ödeme: Halka arz süreci sonunda, tahsis edilen hisseler için ödeme yapmanız gerekmektedir. Ödeme, genellikle aracı kurumunuzun sizden talep ettiği banka hesabına yapılmalıdır.