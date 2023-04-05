Eşit pay yöntemi sayesinde, halka arz sürecine katılan yatırımcılar arasında herhangi bir ayrıcalık veya öncelik olmaksızın hisseler paylaştırılır. Bu durum, daha geniş bir yatırımcı tabanına ulaşmayı amaçlayan şirketler için büyük önem taşır. Yatırımcılar, eşit pay yöntemiyle başvurdukları hisse miktarının tamamını alamayabilirler, ancak halka arz edilen hisseler başvuran yatırımcılar arasında adil bir şekilde dağıtılır.

Örneğin, 1.000.000 hisse halka arz eden bir şirketin halka arzına, toplamda 10.000.000 hisse talep eden yatırımcılar başvuruyor olsun. Bu durumda, eşit pay yöntemiyle her yatırımcıya 1/10 oranında hisse dağıtılacaktır. Yani, 1000 hisse için başvuruda bulunan bir yatırımcı, bu yöntemle 100 hisse alabilecektir.

Eşit pay yöntemi, halka arz süreçlerinin şeffaflığını artırarak, yatırımcıların güvenini sağlamaya yardımcı olur. Ayrıca, bu yöntemle daha fazla küçük yatırımcının halka arzlara katılması ve hisse sahipliğinin yaygınlaşması teşvik edilir. Bu sayede, şirketler geniş bir yatırımcı tabanına ulaşarak sermayelerini güçlendirebilir ve halka arz süreçlerinin başarısını artırabilirler.

YENİGÜN HABER MERKEZİ