Halk türküleri ve müziği insan ruhundaki neşe ve ıstırabı doğrudan doğruya aksettirir. Her milletin gelenek ve hayat tarzına göre kendine mahsus folkloru vardır. Nağmelerinden hissedilen memleket sevgisi, en uzaktakileri bile yurtlarına bağlayan kuvvetli bir bağdır.

Halk türkülerinden birçokları babadan oğula geçerek zamanımıza kadar ulaşmış, bazılarına ilâveler yapılmışmış, bir kısmı da unutulmuştur. Büyük müzisyenler yarattıkları eserlerde halk müziği motiflerinden faydalanmışlardır.

Nihayet 19 uncu asırda değeri anlaşılan parçalar toplanmaya başlandı. Halk şairlerinin şiirleri bestelenerek yeni varyasyonlar elde edildi. Halk türküleri ve oyunları bakımından dünyanın en zengin memleketlerinden biri de muhakkak ki Türkiye’dir.

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Değerli Kardeşlerim ;

İşte övündüğümüz tek şeyler, şairlik, türkü, saz, söz... Ama başaracağız ve de başarıyoruz....

O kadar buluşlar bulunmuş ki insanlık tarihinde, bu buluşları, bulanlara minnet ve şükran duymamız bizim borcumuzdur.

İnsan yaşamını kolaylaştıran bu buluşları inkar etmemiz bizim vicdanımızı yaralar. Bunlar ekseri ilim , bilim ve bilgi tecrübesi ile oluşmuştur.

YÜCE ALLAH'IMIZIN buyruğu, oku öğren, öğrendiklerin anla ve anlat.

KURAN 'IN BAŞLIĞI , OKU , YİNE OKU !!!

ATATÜRK DİYOR Kİ ;

" Hayatta en hakiki mürşit ilimdir "

Türk milletinin yürümekte olduğu ilerleme ve kafasında tuttuğu meşale pozitif bilimdir.

İstikbali kurmak için maziden feyz al !

Hak ve hürriyet uğruna sulh içinde yapılan araştırmalar , asil gayret ve fedakârlıklar insanlığın terakkisini sağlamıştır..

Sevgi ve Saygılarımla.