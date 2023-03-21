Bora Severcan’ın yönettiği, deneyimli ve kalabalık bir ekipten oluşan oyunu izlemeye gelenler arasında ünlü oyuncu Halil Ergün de vardı. Oyun bitiminde kulise geçerek oyuncuları kutlayan Halil Ergün, Vişne Bahçesi’nde rol alan Gülen Karaman’ın sürpriz doğum günü kutlamasına da katıldı.İnsan ve yaşam gerçeğinin tüm sadeliğiyle aktarıldığı oyunda; Gülen Karaman, Volkan Severcan, Özdemir Çiftçioğlu, Şebnem Özinal, Sefa Zengin, Emin And, Bora Severcan, Çağıl Aydıner, Gülçin Gülrek, Yiğit Yapıcı, Deniz Bice, Murat Değirmenci Yiğit Özer ve Erhan Yazıcıoğlu rol alıyor.