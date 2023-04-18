Ailesinin özel izniyle ilk kez kamuoyuyla paylaşılan Cevat Şakir Kabaağaçlı görüntüleri ile tüm dünyadan tasarımcılar, Merhaba Günü Logo Yarışmasına davet ediliyor.

Merhaba Günü Uluslararası Logo Yarışmasının basın duyurusu Halikarnas Balıkçısı’nın 133. doğum yıl dönümünde Bodrum Deniz Müzesi ve bağlı olduğu Bodrum Belediyesi tarafından mezarı başında anma programıyla gerçekleşti.

Halikarnas Balıkçısı’nın Cevat Şakir Mahallesi Gönül Tepe Mevkiinde bulunan mezar alanında yapılan basın duyurusuna Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Arif Yılmaz ve kent konseyi üyeleri, Bilgi Yayınevi Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Örs, İletişim Danışmanı Ömer Durmaz, Myra Ajans ve Hemzemin Sosyal Fayda Platformu Başkanı Rauf Kösemen, Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu şunları söyledi:

“Halikarnas Balıkçısı’na ait özel koleksiyon ve en zengin arşiv malzemesi müzemizde bulunuyor. Balıkçı’ya ait içeriğimiz geliştikçe gelişiyor ve bu içerik, bir Halikarnas Balıkçısı Müzesi’ne doğru evriliyor. Kentleri simgeleyen kişiler vardır, Halikarnas Balıkçısı da öyle ama bir kişiden çok bir akım. Bu düşüncelerle ve onunla ilgili müze içeriğimize istinaden, bünyesinde faaliyet gösterdiğimiz Bodrum Belediyesi olarak senede iki sefer, doğum ve ölüm yıl dönümlerinde anma programları oluşturuyoruz. Geçtiğimiz sene, Belediye Başkanımız Sayın Aras, 17 Nisan’da Merhaba Gününü ilan etmişti. Halikarnas Balıkçısı’nın doğum günü olan 17 Nisan’ı bundan böyle Merhaba Günü olarak belleğimize işleyelim ve bu kelimenin güzelliğini işlerimize uyarlayalım istiyoruz. Bunun ilk adımı olarak yerelden evrensele bir adım atalım dedik. Biraz sonra dinleyeceğiniz kişilerden oluşan başarılı bir ekiple dijital bir kampanyayla Merhaba Günü Uluslararası Logo Yarışmasıyla Merhaba Gününün logosunu aramaya başlıyoruz.

Balıkçı’nın kızı İsmet Kabaağaçlı Noonan’ın kızı Kuki ve ailesine, Merhaba Gününün mimarlarından Metin Erdoğan’a, bu projede ana sponsorluğuyla bizi destekleyen Bilgi Yayınevine, iletişim partnerimiz Myra’ya, sivil toplum partnerimiz Hemzemin Sosyal Fayda oluşumuna, projemizin danışmanı Ömer Durmaz’a ve vizyonu ve destekleyici tavrı için Ahmet Aras’a Bodrum Deniz Müzesi olarak Bodrum Belediyesi namına teşekkür ederim.”

Projenin iletişim danışmanı Ömer Durmaz yaptığı konuşmada, “Cevat’ın oğlu Şakir’i, Şakir’in oğlu Cevat’ı anmak üzere bir aradayız. Başkanımız Sayın Ahmet Aras’a ve sayın Müze Müdürümüz Selen Cambazoğlu’na davetleri için teşekkür ediyorum. Güzel bir yarışma düzenlediğimizi ve ilerleyen zamanlarda faydasını göreceğimiz bir projeye imza attığımızı söylemek istiyorum. Halikarnas Balıkçısı çok dil bilen, çok uluslu, çok katmanlı bir hayat sürdüğü için farklı dillerden ve farklı kültürlerden çok fazla insanla temas etmiş ve herkese ilk sözcüğü ‘Merhaba’ olmuş. Biz de bu yarışma ile birlikte Balıkçı’nın Merhabasını ölümsüzleştirmek için güzel bir adım atmış olduk” dedi.

Myra Ajans ve Hemzemin Sosyal Fayda Platformu Başkanı Rauf Kösemen yaptığı konuşmada ise “Benim bu projedeki görevim bir yandan iletişim kampanyasını yürütmek. Diğer yandan da bu kampanyanın sosyal fayda üretebilir hale gelmesini sağlamak. Balıkçı sekiz dil biliyor. Ortadoğu dillerinden batı dillerine kadar geniş bir yelpaze bu. Yaşadığı süre boyunca, tıpkı Anadolu’nun doğu ve batı coğrafyaları arasında bir köprü olması gibi bu diller arasında canlı bir köprü oluyor. Bu yarışma ile bizim yapmak istediğimiz şey de aslında bu köprüyü geliştirmek ve sosyal fayda yaratacak bir yol haline getirmek. Merhaba kelimesini sosyal sorunlara yönelik karşılaşmalarda sembolleştirmek” diye konuştu.

Bilgi Yayınevi yönetim kurulu üyesi Mesut Örs ise şu sözleri sarf etti:

“Gelişen dijital dünyaya ayak uydurmak için tek bir simgeyle çok şey anlatmak adına bu logo yarışmasının Halikarnas Balıkçısı'nın daha çok insana ulaşmasını sağlayacağına inanıyoruz. Böyle bir proje içinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Halikarnas Balıkçısı’nı daha çok insanla özellikle de gençlerle buluşturma çabasına devam edeceğiz.”

Halikarnas Balıkçısı’nı tanımak, çalışmalarından feyz almak ve gelecek nesillere taşımak için yazılı eserlere daha çok ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras şu ifadelere yer verdi:

“Merhaba tabiri, günümüzde bir sevgi dili olarak nitelendirilmelidir. Ayrışma ve nefret dilinden bir an önce kurtulup toplumun her kesimini kucaklayan bir ruh hali içine girmeliyiz. Cevat Şakir Kabaağaçlı sürgün olarak geldiği Bodrum’da doğasıyla insanıyla sahip çıkmış, kimseyi ötekileştirmeden, Merhabasıyla gönüllerde yer etmiştir. Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda, düzenlediğimiz Akdeniz Edebiyat Günleri çerçevesinde, 17 Nisan’ı ‘Dünya Merhaba Günü’ ilan etmiştik. Şimdi bugün ise Balıkçı’ya ve Bodrum’a yakışır bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Deniz Müzemizin öncülüğünde başlatılan proje kapsamında, Merhaba Günü Uluslararası Logo Yarışması’nı organize ediyoruz. Böylesine anlamlı bir günde, Bodrum’a yakışan bir çalışmayı sizlerle paylaşmaktan da ayrıca memnuniyet duyuyorum.”

Bodrum Belediyesi ve bünyesinde faaliyet gösteren Bodrum Deniz Müzesi projesi olarak, Bilgi Yayınevi sponsorluğunda hazırlanan kampanyada, senelik iletişim stratejileri dahilinde, “Merhaba”nın kapsayıcılığının denizleri aşması ve bir barış simgesi olarak akıllarda yer etmesi hedefleniyor. Bu misyonla, senelik farkındalık odaklarına göre kurgulanan temalar, etkinlikler, kampanyalar dahilinde barış içerikli manifestolarla hareket edilecek bir platform doğuyor. Merhaba Günü Uluslararası Logo Yarışması’nın İletişim Partneri MYRA, Sivil Toplum Partneri Hemzemin Sosyal Fayda Platformu, Proje Danışmanı ise Ömer Durmaz. Yarışmanın duyurusu, Bodrum Deniz Müzesi arşivinde bulunan ve ailesinin özel izniyle ilk kez kamuoyuyla paylaşılan Cevat Şakir Kabaağaçlı görüntülerinin olduğu bir dakikalık video çalışmasıyla birlikte yapıldı.

Program sonunda, Balıkçı’nın mezar başına çiçekler bırakıldı.

Bodrum Belediyesi ve bünyesinde faaliyet gösteren Bodrum Deniz Müzesi çalışmalarıyla Halikarnas Balıkçısı’nın doğum günü olan 17 Nisan, Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından “Merhaba Günü” ilan edilmişti. 17 Nisan 2022'de ilan edilen "Merhaba Günü", bu sene Bodrum Deniz Müzesi projesi olarak “Uluslararası Merhaba Günü Logo Yarışması” olarak dijital platformda kendine alan açıyor.

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