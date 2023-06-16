Bu lekeleri mümkün olan en kısa sürede temizlemek önemlidir. Ancak, bazen fark etmediğimiz veya hemen müdahale etmediğimiz kurumuş çay lekeleriyle karşılaşabiliriz.

Hızlı Müdahale:

Lekenin hemen üzerine temiz bir beyaz bez veya kağıt havlu ile baskı uygulayarak fazla çayı emin. Bunu dikkatli bir şekilde yapmalısınız, lekeyi halıya daha fazla yaymamak için sürmeden emmeye çalışmalısınız.

Leke Çözücü Kullanımı:

Kurumuş çay lekesini çıkarmak için halı şampuanı veya leke çözücü kullanabilirsiniz. Ancak, öncelikle halının görünmeyen bir bölgesinde deneme yapmanız önemlidir. Leke çözücüyü uygulamadan önce talimatları dikkatlice okuyun ve uygulama talimatlarına göre hareket edin.

Lekeli Bölgeyi Temizleme:

Leke çözücüyü halının lekeli bölgesine uygulayın. Bunun için bir temiz bez veya sünger kullanabilirsiniz. Leke üzerine hafifçe bastırarak ve dairesel hareketlerle ovun. Ancak, lekeyi halıya daha fazla yaymamak için dikkatli olun.

Durulama:

Leke çözücüyü tamamen temizlemek için bir bez veya süngerle temiz suyla lekeli bölgeyi durulayın. Ardından, nemli bir bez veya kağıt havlu ile bölgeyi nazikçe kurulayın.

Kurutma:

Halıyı hızlı bir şekilde kurutun. Bunun için bir vantilatör veya hava akışı sağlayan bir cihaz kullanabilirsiniz. Kuruma sürecinde halıyı yürütmekten veya üzerine ağırlık koymaktan kaçının, çünkü bu halının şeklini bozabilir.