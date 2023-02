İki kurum arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Haliç Üniversitesi öğrencilerine HEFA Tekstil bünyesinde staj imkanlarının sunulmasının yanı sıra tekstil üretiminde sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm üzerine Haliç Üniversitesi akademisyenlerinin öncülüğünde, HEFA Tekstil’in de içinde olacağı projeler geliştirilecek.

Haliç Üniversitesi Akademisyenlerinin Öncülüğünde; “Tekstil Üretiminde Sürdürülebilirlik ve Geri Dönüşüm” Projesi.

Üniversite olarak, sundukları eğitim modelleriyle, öğrencilerini iş dünyasına tam donanımlı profesyoneller olarak mezun vermeye önem verdiklerini ifade eden Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer UTLU, bu misyonla iş ve sanayi dünyası ile bugüne kadar pek çok iş birliği ve anlaşma gerçekleştirdiklerini dile getirdi. HEFA Tekstil ile imzalanan iş birliği protokolünün hayata geçirdikleri en verimli iş birliklerinden biri olacağını dile getiren Utlu; “İş birliğimiz kapsamında; HEFA Tekstil’in üretim tesisleri ve kurumsal yapısında öğrencilerimize yönelik staj ve iş imkanlarının doğacak olması önemli bir kazanım olacaktır. Aynı zamanda bu yıl, tekstil üretiminde sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm üzerine Haliç Üniversitesi akademisyenlerinin öncülüğünde, HEFA Tekstil’in de içinde olacağı bir proje geliştiriyoruz. Bu projenin ise, dünyanın doğal kaynaklarının doğru tüketimi ve bu konu hakkındaki toplumsal bilinçlenmeye önemli katkıları olacağını düşünüyorum.’’ şeklinde konuştu.

HEFA GROUP CEO’su Murat ŞAHİNLER ise yükseköğretimde çeyrek asrı geride bırakanHaliç Üniversitesi gibi köklü ve prestijli bir eğitim kurumuyla yapmış oldukları iş birliği protokolünden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirirken; “Bu iş birliğinin, 1974 yılından beri üretim çeşitliliği, kalite anlayışı ve tekstil ihracatındaki payıyla ülke ekonomisine önemli bir katkı payı olan grubumuz için daha güçlü bir dönemi başlatacağını düşünüyorum. Başta Sayın Rektör Prof. Dr. Zafer Utlu olmak üzere tüm katkısı bulunanlara teşekkürlerimi sunuyorum’’ ifadelerini kullandı.

Bilim ve sanat çalışmalarına verdiği önemin yanı sıra öğrenci odaklı eğitim - öğretim programıyla da vakıf üniversiteleri arasında saygın bir yeri olan Haliç Üniversitesi, 2022’de All In One Consept Campus (Hepsi Bir Arada Konsept Kampüs) anlayışıyla öğrencilerine teknolojik donanımlı, yepyeni ve dinamik bir kampüs hayatının kapılarını açtı. Burs imkanları, yurt olanakları, iş dünyasıyla entegre eğitim modelleri, son teknoloji laboratuvarları ve araştırma merkezleriyle kaliteli eğitim misyonunu sürdüren üniversite, iş ve sanayi dünyasıyla hayata geçireceği iş birliği ve ortaklık çalışmalarıyla da bu yıl önemli bir atılım yapmayı planlıyor.

