Haliç Üniversitesi, Türkiye’yi sarsan depremler sonrası, yardımlarına ilk günden itibaren devam ediyor. Üniversitenin afet sonrası hızlıca faaliyete geçirdiği Haliç DEKOM (Haliç Deprem Destek ve Koordinasyon Merkezi) bünyesinde yürütülen yardım kampanyasında, gönüllü öğrenciler ve çalışanlar görev aldı.

Haliç DEKOM’un düzenlediği bağış ve yardım malzemeleri üniversitenin 5. Levent kampüsünden kalkan tır ile deprem bölgesine gitti. Afet bölgesine gönderilen ilk yardım tırında su, bebek giyim, mama, bez, hijyen malzemeleri, giyim, ayakkabı vb depremzedelerin ihtiyaç duydukları birçok yardım malzemesi yer aldı. Ayrıca Haliç Üniversitesi Sağlık Kültür Sanat Daire Başkanı Yusuf Kıvanç Egeaka ve beraberindeki 8 kişilik profesyonel bir ekip de yardım tırıyla birlikte afet bölgesine gitti. Üniversitenin yardım kampanyasını yürüten ekip, Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Karadurmuşlu köyünde Haliç DEKOM yardım koordinasyon alanını kurarak, yardım malzemelerini depremzedelere ilk elden ulaştırdı.

Depremde en ağır hasar alan yerlerden biri olan Hatay ve civarındaki köylere yardım malzemelerini ulaştıran Haliç DEKOM, bölgedeki yerleşim yerlerinin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek, başarılı bir yardım kampanyasına imza attı. Depremzede vatandaşlarla birebir ilgilenen ekip, bölge halkının önümüzdeki süreçte ihtiyaç duyacağı yardım malzemeleri ile ilgili de sahada veri çalışması yaptı. Haliç DEKOM adına konuşan Yusuf Kıvanç Egeaka; ‘‘Haliç Üniversitesi’nin deprem yardım kampanyasının ilk aşaması olarak, Kırıkhan ilçesinde afetten etkilenen vatandaşlarımıza ulaştık.’’ Böylesi bir afette yardım faaliyetlerinin büyük bir özen ve itinayla yapılması gerektiğine dikkat çeken Egeaka; ‘‘Biz üniversite olarak, yardım kampanyalarının gerektiğinde insanlara tek tek ulaşarak yapılmasını oldukça önemsiyoruz. Bundan sonraki süreçte de, yardımların uzun vadede sürdürülebilir olması için Haliç DEKOM olarak yardım ve destek çalışmalarına devam edeceğiz.’’ şeklinde konuştu.

Haliç Üniversitesi yardım kampanyasının yanı sıra, Rektörlük tarafından alınan karar doğrultusunda, 5. Levent kampüsünde yer alan 550 kişilik kız öğrenci yurdunu depremzede öğrenciler ve ailelerinin konaklaması için kullanıma açtı. Üniversite afetle ilgili yürüttüğü destek faaliyetleri kapsamında, deprem bölgesine ailelerinin yanına gitmek isteyen öğrencilere maddi destek ve o bölgede ikamet eden öğrencilerine de burs verme kararı aldı.

Haliç Üniversite’sinin deprem yardım faaliyetleri ile ilgili konuşan Rektör Prof. Dr. Zafer Utlu şunları söyledi: ‘‘Haliç Üniversitesi olarak afetten etkilenen tüm depremzede vatandaşlarımızın yanındayız. Bu acı günleri birlik ve dayanışma içinde, omuz omuza vererek atlatacağız. Yaşanan felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tüm yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum. Üniversite olarak ilk günden itibaren gönüllülerimizin yoğun katılımıyla yardım kampanyamızı sürdürüyoruz. Haliç DEKOM yardım ekibini ivedilikle bölgeye sevk ederek afetten etkilenen yurttaşlarımızla birebir temasa geçtik. Kız öğrenci yurdumuzu ise depremzede öğrencilerimiz ve aileleri için tahsis ederek, konaklama ve barınma konusunda desteğimizi sürdürüyoruz. Bundan sonraki süreçte de, afet bölgesinin temel ihtiyaçları doğrultusunda, yardım ve destek çalışmalarımızı en aktif şekilde devam ettirecek ve dayanışmamızı sürdüreceğiz.’’

Üniversite, depremzedelere yardım için İstanbul’daki resmi makamlarla da iş birliği yapıyor. Bu çerçevede, Eyüp Belediyesi ve Kaymakamlığı tarafından deprem bölgesine gönderilecek çalışanlara ‘’Afetlerde Psikolojik Destek’’ semineri, Haliç Sürekli Eğitim Merkezi’nde verildi. Ayrıca üniversite bünyesinde bir araya gelen 25 kişilik gönüllü öğrenci ve personel de İstanbul Valiliği aracılığıyla deprem bölgesine yardım amacıyla gitti. (YHM)