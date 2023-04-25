Halı seçiminde öncelikle dikkat etmeniz gereken noktalardan birisi, halı alacağınız ortamın kare mi, oval mi, ya da yuvarlak mı, hangisinin uygun olacağını seçmeniz gerekmektedir. Bulunduğunuz ortama uygun halı modellerini seçebilirsiniz. Ortam şeklinin yanında seçeceğiniz halının ortam tamamlayıcısı olmasına dikkat etmeniz gerekmektedir. Banyo ve mutfaklarınız için kolayca makinede yıkanan, leke tutmayan modelleri tercih edebilirsiniz. Ayrıca ihtiyacınızın tam olarak görülebilmesi için önce alacağınız halıyı nerede kullanacağınızı belirlemelisiniz. Çünkü banyodaki seramiğin üzerinde kullanacağınız halı ile oturma odasındaki parkenin üzerinde kullanacağınız halının yapıları da farklı olacaktır.

Bunların yanında çocuk odası için desenli halı modelleri tercih ederek çocuğunuzun mutlu olmasını ve odasında keyifle oynamasını sağlayabilirsiniz. Halının oda ile renk uyumunun olması da oldukça önemlidir. Bu renk uyumu her zaman aynı tonları kullanmak demek değildir. Bazen bir farklılık yapıp aksi bir ton ile de uyumu yakalayabilirsiniz. Ayrıca evde astım hastası veya toza karşı alerjisi olan bireyler veya hayvan dostunuz varsa dijital baskı halı gibi antialerjik halı seçebilirsiniz.

YENİGÜN HABER MERKEZİ