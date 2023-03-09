Sürekli yükselen hayat pahalılığı karşısında İtalya varoşlarında hem yaşama karşı hem de sisteme karşı mücadele veren iki işçi aileyi konu alan ‘Her Şey Bedava’, geçtiğimiz akşam Trump Sahne’de izleyiciyle buluştu.

Yasemin Yalçın, İlyas İlbey, Eylül İlbey, Sertaç Akkaya ve Cenk Tunalı’nın rol aldığı oyunu izlemeye gelenler arasında usta sanatçı Haldun Dormen de vardı. Holdun Dormen oyun sonrası kulisi ziyaret edip oyuncuları tebrik etti. Yasemin Yalçın, İlyas İlbey “Hocamız gelmiş” diyerek usta sanatçının ziyaretinden mutluluk duyduklarını belirtirken Haldun Dormen, “Tiyatroda olmak çok güzel. Oyun çok başarılı, tüm oyuncuları ayrı ayrı kutluyorum” dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi