TERÖR, gündem sıralamasındaki
Yerini kaybetti…
Bunun yegane anlamı,
İKTİDARIN bu konuda
BAŞARILI olduğudur…
NOKTA…
Halk kitleleri unutkandır,
Ve şimdi gündemde
Başka SORUNLAR var…
Lakin (Tanrı esirgesin…)
Bombalar patlarsa ve
Terör gündemde
Üst sıralara tırmanırsa,
Bu durum SİYASETEN
Muhalefeti mi öne çıkarır yoksa
Seçmen günün İKTİDARINA mı sarılır?
Tartışma götürür(!)
Seçim yolunda, CUMHUR İttifakı’nın
Somut söylemleri, çözüm önerileri
Ve beğeniriz ya da beğenmeyiz ayrı konu,
Somut İCRAATLARI var.
MİLLET İttifakı’nın ise nesi var?
Hiçbir somut söylemi,
Sorunlara çözüm önerisi yok…
Bir sürü genel-geçer laf…
Teröre karşı elde edilmiş
Özellikle son dönemdeki başarılar;
ERDOĞAN’ın duruşu ve
BAŞKANLIK Sistemi’nin
Üretebildiği kuvvetin sonucu…
SEÇİMİ kim kazanır,
Bilemeyiz…
Lakin bu veriler çerçevesinde,
AK Parti kaybeder,
CHP kazanırsa,
Bu açıkça HAKSIZLIK olacak
Gibi görünmekte…
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