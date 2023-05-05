TERÖR, gündem sıralamasındaki

Yerini kaybetti… 

Bunun yegane anlamı, 

İKTİDARIN bu konuda

BAŞARILI olduğudur…

NOKTA… 

Halk kitleleri unutkandır,

Ve şimdi gündemde 

Başka SORUNLAR var…

Lakin (Tanrı esirgesin…)

Bombalar patlarsa ve

Terör gündemde 

Üst sıralara tırmanırsa,

Bu durum SİYASETEN

Muhalefeti mi öne çıkarır yoksa

Seçmen günün İKTİDARINA mı sarılır? 

Tartışma götürür(!)

Seçim yolunda, CUMHUR İttifakı’nın

Somut söylemleri, çözüm önerileri

Ve beğeniriz ya da beğenmeyiz ayrı konu,

Somut İCRAATLARI var. 

MİLLET İttifakı’nın ise nesi var?

Hiçbir somut söylemi,

Sorunlara çözüm önerisi yok… 

Bir sürü genel-geçer laf… 

Teröre karşı elde edilmiş 

Özellikle son dönemdeki başarılar;

ERDOĞAN’ın duruşu ve 

BAŞKANLIK Sistemi’nin 

Üretebildiği kuvvetin sonucu… 

SEÇİMİ kim kazanır,

Bilemeyiz… 

Lakin bu veriler çerçevesinde,

AK Parti kaybeder,

CHP kazanırsa,

Bu açıkça HAKSIZLIK olacak

Gibi görünmekte… 

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