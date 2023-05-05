Gelinim Mutfakta Merve Adalı neden diskalifiye edildi?

Eren ve Fatih Özmen nereli, meslekleri nedir, kaç yaşındalar? Eren Özmen ve eşi Fatih Özmen kimdir?.

Remzi Barlas Kimdir, Mesleği Ne?

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Gibi görünmekte…

Bu açıkça HAKSIZLIK olacak

Lakin bu veriler çerçevesinde,

SEÇİMİ kim kazanır,

ERDOĞAN ’ın duruşu ve

Bir sürü genel-geçer laf…

Hiçbir somut söylemi,

MİLLET İttifakı’nın ise nesi var?

Somut İCRAATLARI var.

Ve beğeniriz ya da beğenmeyiz ayrı konu,

Seçmen günün İKTİDARINA mı sarılır?

Muhalefeti mi öne çıkarır yoksa

Bu durum SİYASETEN

Bombalar patlarsa ve

Ve şimdi gündemde

İKTİDARIN bu konuda

Bunun yegane anlamı,