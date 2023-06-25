2023 Lisans Yerleştirme Sınavı'na (LGS) giren öğrenciler için Hakkari ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı. Öğrenciler ve veliler, bu verileri göz önünde bulundurarak tercih sürecine daha bilinçli bir şekilde girebilecekler.

Hakkari Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Hakkari / Yüksekova / Yüksekova Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 366,01 16,65 – Hakkari / Merkez / Hakkari Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 350,92 20,23 21,18 Hakkari / Yüksekova / Şemsettin Onay Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 323,07 28,14 25,69 Hakkari / Merkez / Hakkari Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 316,56 30,28 30,99 Hakkari / Merkez / Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 291,01 39,84 39,31

Hakkari / Yüksekova / Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 280,11 44,6 43,72 Hakkari / Merkez / Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 226,93 75,16 80,35 Hakkari / Merkez / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 226,02 75,78 77,06 Hakkari / Derecik / Seyyid Taha Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 224,10 77,09 – Hakkari / Merkez / Hakkari Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 217,61 81,59 73,75 Hakkari / Merkez / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 210,51 86,34 87,27 Hakkari / Merkez / Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 208,31 87,69 84,94 Hakkari / Şemdinli / Seyyid Abdullah Şemdini Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 207,77 88,02 64,84 Hakkari / Merkez / TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 206,76 88,63 81,32

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan en son güncel verilere göre, Hakkari ilindeki liselerin 2022 LGS sonuçlarına dayalı olarak belirlenen taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı. Bu bilgiler, öğrencilerin tercih yaparken hangi liselere başvurabileceklerini ve hangi puan aralığında yer alabileceklerini belirlemelerine yardımcı olacak.

Hakkari'deki fen liseleri arasında en yüksek taban puana sahip olan okul, Yüksekova Fen Lisesi oldu. İngilizce eğitim veren okul, 366,01 taban puanıyla öğrencilere kapılarını açmaktadır. Fen liselerinin yanı sıra anadolu liseleri de tercih edilen okul türleri arasında yer alıyor. Hakkari Fen Lisesi ve Şemsettin Onay Anadolu Lisesi de yüksek taban puanlarıyla öğrencilerin ilgi odağı haline gelmiştir.

Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi ise sosyal bilimler alanında eğitim veren bir okul olarak öne çıkmaktadır. 291,01 taban puanıyla öğrencilere kapılarını açan okul, hazırlık sınıfı bulunmayan bir program sunmaktadır.

Hakkari ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin tercih sürecinde doğru bir şekilde yönlendirilmelerini sağlamaktadır. Öğrenciler ve velileri, bu verilere göz atarak tercihlerini yaparken doğru kararlar verebilir ve gelecekleri için en uygun eğitim kurumunu seçebilirler.

Not: Yukarıdaki bilgiler, MEB tarafından yayınlanan en son güncel verilere dayanmaktadır. Öğrencilerin ve velilerin kesin ve güncel bilgilere ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmeleri önemlidir