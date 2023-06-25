2023 Lisans Yerleştirme Sınavı'na (LGS) giren öğrenciler için Hakkari ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı. Öğrenciler ve veliler, bu verileri göz önünde bulundurarak tercih sürecine daha bilinçli bir şekilde girebilecekler.
Hakkari Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Hakkari / Yüksekova / Yüksekova Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|366,01
|16,65
|–
|Hakkari / Merkez / Hakkari Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|350,92
|20,23
|21,18
|Hakkari / Yüksekova / Şemsettin Onay Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|323,07
|28,14
|25,69
|Hakkari / Merkez / Hakkari Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|316,56
|30,28
|30,99
|Hakkari / Merkez / Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|291,01
|39,84
|39,31
|Hakkari / Yüksekova / Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|280,11
|44,6
|43,72
|Hakkari / Merkez / Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|226,93
|75,16
|80,35
|Hakkari / Merkez / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|226,02
|75,78
|77,06
|Hakkari / Derecik / Seyyid Taha Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|224,10
|77,09
|–
|Hakkari / Merkez / Hakkari Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|217,61
|81,59
|73,75
|Hakkari / Merkez / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|210,51
|86,34
|87,27
|Hakkari / Merkez / Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|208,31
|87,69
|84,94
|Hakkari / Şemdinli / Seyyid Abdullah Şemdini Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|207,77
|88,02
|64,84
|Hakkari / Merkez / TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|206,76
|88,63
|81,32
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan en son güncel verilere göre, Hakkari ilindeki liselerin 2022 LGS sonuçlarına dayalı olarak belirlenen taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı. Bu bilgiler, öğrencilerin tercih yaparken hangi liselere başvurabileceklerini ve hangi puan aralığında yer alabileceklerini belirlemelerine yardımcı olacak.
Hakkari'deki fen liseleri arasında en yüksek taban puana sahip olan okul, Yüksekova Fen Lisesi oldu. İngilizce eğitim veren okul, 366,01 taban puanıyla öğrencilere kapılarını açmaktadır. Fen liselerinin yanı sıra anadolu liseleri de tercih edilen okul türleri arasında yer alıyor. Hakkari Fen Lisesi ve Şemsettin Onay Anadolu Lisesi de yüksek taban puanlarıyla öğrencilerin ilgi odağı haline gelmiştir.
Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi ise sosyal bilimler alanında eğitim veren bir okul olarak öne çıkmaktadır. 291,01 taban puanıyla öğrencilere kapılarını açan okul, hazırlık sınıfı bulunmayan bir program sunmaktadır.
Hakkari ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin tercih sürecinde doğru bir şekilde yönlendirilmelerini sağlamaktadır. Öğrenciler ve velileri, bu verilere göz atarak tercihlerini yaparken doğru kararlar verebilir ve gelecekleri için en uygun eğitim kurumunu seçebilirler.
Not: Yukarıdaki bilgiler, MEB tarafından yayınlanan en son güncel verilere dayanmaktadır. Öğrencilerin ve velilerin kesin ve güncel bilgilere ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmeleri önemlidirKaynak: HABER MERKEZİ