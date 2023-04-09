Kanal D ekranlarında partneri Nur Tuğba Namlı ile Neler Oluyor Hayatta programını yapan Hakan Ural, yayın esnasında eski patronu Acun Ilıcalı'nın koluna taktığı saate laf etti. Hakan Ural, afetzede bölgesindeki çocuklar için Acun Ilıcalı ve Varol Yaşaroğlu tarafından organize edilen "Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop!" filminin özel gösterimene katılan Acun Ilıcalı'nın taktığı saate takıldı.

Nur Tuğba, Acun Ilıcalı'nın çocuklarla zaman geçirmesi çok olumlu bulduğunu belirtirken, Hakan Ural "Kolundaki saat 120 bin Euro... Konuşmuyorum" dedi. Ural'ın bu tavrına anlam veremeyen Nur Tuğba, "Allah... Tamam, tamam geçiyorum" diyerek farklı konuya geçti.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi