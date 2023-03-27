Çapkınlığıyla nam salan ünlü playboy Hakan Sabancı, gönlünü güzel oyuncu Hande Erçel'e kaptırmıştı. İkili birlikte Paris tatili sonrası ele ele görüntüler verirken, çiftin mutluluğuna gölge düştü. Hakan Sabancı, sevgilisi Erçel ile birlikteyken gözü başka güzele takılınca olanlar oldu.

Afrikalı modeli takibe alan Sabancı, bir çok fotoğrafı beğenince Hande Erçel'in takipçileri tarafından bu durum fark edilerek ekran görüntüleri alındı. Erçel sevgilisinin bu çapkınlıklarına nasıl tepki vereceği merak konusu oldu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi