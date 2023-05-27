Ünlü oyuncu Hande Erçel ve iş adamı Hakan Sabancı, Cannes Film Festivali için yurt dışına seyahat ettiği sırada havalimanında görüntülendi. Hande Erçel, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Hakan Sabancı ise sürekli olarak görüntülenmekten rahatsız olduğunu belirterek tepki gösterdi. Sabancı, "Her seferinde seninle böyle konuşacak mıyız? Ben artık biraz rahatsız olmaya başladım" şeklinde konuştu. Hande Erçel'in şaşkınlığı ise yüzüne yansıdı. Çiftin, oy kullanmak için Türkiye'ye döndükleri belirttiler.

Ünlü iş adamı Hakan Sabancı ve oyuncu Hande Erçel, tatil dönüşü havalimanında bir kez daha görüntülendi. Hakan Sabancı, daha önce de bu durumdan rahatsızlık duyduğunu belirterek "Güzeldi, keyifliydi. Seçim için döndük. Her seferinde seninle böyle konuşacak mıyız? Her seferinde havalimanında aynı görüntü biraz komik olmaya başlıyor. Ben artık biraz rahatsız olmaya başladım" şeklinde tepki gösterdi. Hande Erçel ise bu tepkiye şaşkınlıkla karşılık verdi. İkili, yakın bir zamanda başlayan ilişkilerini havalimanı görüntüleriyle belgeler nitelikte oldu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi