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Ünlü sanatçı Hakan Peker, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinden belediye başkan adayı olma planları doğrultusunda destek arayışlarına başladı. Hakan Peker, vaatlerini şu şekilde sıraladı: "Safranbolu'yu daha eğlenceli bir şehir haline getireceğiz. Durağan değil, dinamik bir Safranbolu yaratmak istiyoruz. Şehrimizi sanatsal ve kültürel açıdan daha öne çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Hakan Peker sahaya inmeye hazırlanıyor

Mart 2024'teki yerel seçimlerde Karabük'ün Safranbolu ilçesinden Belediye Başkanlığı için adaylığını koyan şarkıcı Hakan Peker, iş insanı Şefik Dizdar ile gerçekleştirdiği görüşme hakkında şunları açıkladı: "Safranbolu'da ev aldım ve çalışmalara başlıyorum. Şefik Dizdar ile istişarede bulunarak Safranbolu'nun ihtiyaçları ve potansiyelleri hakkında bilgi paylaştık. Kendisinin buradaki tecrübesi bize çok şey kattı. Eğer Belediye Başkanı seçilirsek, bu fikirleri uygulayarak Safranbolu'yu daha iyi bir yer haline getirmeyi hedefliyoruz."

Hakan Peker Vaatleri bir bir sıraladı

"Genç, dinamik, bol tanıtımlı, çok büyük aktivitelerin olabileceği, bütün turistlerin buraya gelebileceği bir Safranbolu hayal ediyoruz" diyen Peker, "Daha eğlenceli, durağan değil, dinamik olan, insanların merak ettiği bir Safranbolu, Sanatsal, kültürel olarak daha çok öne çıkacak. UNESCO'nun tarihi miras kentinin hakkını verecek bir şekilde yönetilecek bir Safranbolu hayal ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sanatçılardan destek alarak Festival öne çıkacak"

Uluslararası Altın Safran Festivalinin daha çok ön plana çıkması gerektiğini ifade eden Peker, "O da birazcık sinemadan destek almakla olacak. Sinema sanatçılarından destek almakla olacak. Burada yapılacak aktiviteler, konserler ve ödül geceleriyle beraber bu festivalin çok çok öne çıkacağını düşünüyorum" diye konuştu.