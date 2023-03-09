Toros Tarım Genel Müdürü, Tarımsal Sanayi Grubundan Sorumlu Tekfen Holding Başkan Yardımcısı ve Tarımsal Sanayi Grubu CEO’su olarak yedi yılı aşkın bir süredir üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getiren Hakan Göral, 7 Mart 2023 tarihi itibarıyla Tekfen Holding Grup Şirketler Başkanı oldu.

Hakan Göral görevini, Grup Şirketler Başkanlığını vekaleten yürüten, Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Yıldırım’dan devraldı.

Temsil ettiği değerler ve yüksek bilinirlik oranıyla Türkiye’nin saygın markalarından biri olan, faaliyetlerini Mühendislik ve Taahhüt, Kimya, Tarımsal Üretim, Hizmet ve Yatırım olmak üzere beş ana başlık altında sürdüren Tekfen Holding’in Grup Şirketler Başkanı Hakan Göral; “Çevik iş modellerinden beslenen, küresel ve sektörel sorunlara sürdürülebilir çözümler üreten, tüm paydaşları için kalıcı etki yaratan, mevcut değerlerinden feyz alarak geleceğe daha güçlü bir şekilde hazırlanan Tekfen’in bayrağını birlikte daha da yukarılara taşıyacağımıza olan inancım sonsuz.” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ