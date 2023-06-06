Hakan Fidan'ın Twitter hesabı neden kapatıldı? sorusunun cevabı internet üzerinden defalarca aratılıyor. MİT Başkanlığından Dışişleri Bakanlığına getirilen Hakan Fidan'ı herkes merak ediyor. Bugün ilk kez Twitter hesabı açan Fidan'ın attığı tweet sosyal medya üzerinden dikkat çekti. Bir süre sonra hesap askıya alındı bildirimi birçok insanda merak uyandırdı. Peki Hakan Fidan'ın hesabı neden kapatıldı? Tekrar açılacak mı? İşte detaylar...

HAKAN FİDAN'IN İLK TWEETİ

Dışişleri Bakanlığı görevini tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’a şükranlarımı sunuyorum.

Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz.

HAKAN FİDAN'IN HESABI ASKIYA MI ALINDI?

Kısa süreliğine hesabı askıya alınan hesap tekrar aktifleştirildi.