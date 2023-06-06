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Hakan Bayrakçı Kimdir?

1960 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Hakan Bayrakçı'nın baba tarafı Erzurum, anne tarafı ise İstanbulludur. Saint Benoit ve Saint Michel Fransız kolejlerinde orta ve lise öğrenimini gören Bayrakçı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezun olmuştur.

1988 yılında SONAR Araştırma Şirketi'ni kuran Hakan Bayrakçı, Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit gibi siyasilerin danışmanlığını yapmıştır. Fransizca ve İngilizce bilen Hakan Bayrakçı'nın bir oğlu vardır.