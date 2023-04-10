Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici kolon kanserine yakalandı. Kalın bağırsak kanseri olan ve ameliyatla 11 cm bağırsağı alınan Hüsnü Şenlendirici'ye yakın dostlarından destek gelmeye devam ediyor. Hakan Altun ve Ercan Saatçi, Hüsnü Şenlendirici'yi hastanede ziyaretr ettiler. Instagram hesaından paylaşım yapan Hakan Altun, Şenlendirici'nin son durumu hakkında açıklama yaptı.

"Değerli kardeşim müzik yoldaşım sevgili Hüsnü Şenlendirici ufak bir operasyon geçirmiştir. Şimdi sağlık durumu çok iyi Allaha şükürler olsun. Bu süreçte bizi arayan tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler ederiz. Sevgili kardeşim Hüsnü'ye Allahtan acil şifalar dilerim, dualarınızı eksik etmeyin."

Hastane koridorunda Hüsnü şenlendiricinin koluna giren Hakan Altuğ ve Ercan Saatçi

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi