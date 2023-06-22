Haftaya bankalar açık mı 2023? Bankalar bayramda açık mı diye çok merak ediliyor. Kurban Bayramı'nda bankalar açık mı, kapalı mı? 9 günlük bayram tatilinde bankalar açık mı? 26 ve 27 Haziran'da bankalar kapalı mı açık mı? Bayram öncesi bankalar açık mı? Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı? Bayram arefesi bankalar açık olur mu? 2023 Kurban Bayramı bankalar kaç gün tatil?

Haftaya bankalar açık mı? Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı?

Kurban Bayramı tatili kapsamında yetkililer idari izinle tatile erken girecek. Tatiller toplamda 9 gün sürecek. Bayram öncesi emeklilere güzel bir haber var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve emeklilik sandıklarından tatil ikramiyesi ve maaş ödemelerine erken başladı. 26 ve 27 Haziran tarihlerinde banka şubelerinde işlem yapmak isteyen vatandaşlar şubelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki 26 ve 27 Haziran'da bankalar çalışıyor mu? Halk arasında sadece bankalar değil, 26 ve 27 Haziran'da Pazartesi - salı günü kargo, postane, PTT, eczane, hastane, noter, adliyeler çalışıyor mu diye de çok merak ediliyor.

9 günlük bayram tatilinde bankalar açık mı?

İdari izin, kamu görevlilerini ilgilendirir. Bu nedenle özel sektör bankaları idari izin kapsamına alınmamaktadır. Bankalar, Borsa İstanbul'un çalışma prensibini takip ettikleri için doğrudan Borsa İstanbul'un çalışma durumunu dikkate alırlar. Borsa İstanbul'a göre, bankaların çalışmaları nedeniyle 9 günlük tatilin dışında tutulduğu ve 26-27 Haziran tarihlerinde açık olması bekleniyor. Borsa İstanbul, son idari tatiller ve resmi tatillerde faaliyetlerine devam etmiş ve sadece resmi tatil döneminde açık olmuştur. Borsa İstanbul 26 Haziran'da tam gün açık. 27 Haziran'da ise 12:40'a kadar işlem yapılabilecek.

26 ve 27 Haziran'da bankalar kapalı mı açık mı?

Özel bankaların 26 Haziran Pazartesi günü tam gün, 27 Haziran Salı günü ise yarım gün çalışması bekleniyor. Arefe günü öğleden sonra ve 4 günlük Kurban Bayramı boyunca hastane, kargo firmaları ve bankalar kapalı olacaklar.

Bayram arefesi bankalar açık olur mu?

Arefe günü tatil mi, yarım gün mü diye hep merak edilir. Acaba Arefe günü bankalar açık mı kapalı mı olacaklar? Arefe günü öğle saatine kadar bankalar açık oluyor. Borsa İstanbul ise 12:40'a kadar açık.

2023 Kurban Bayramı bankalar kaç gün tatil?

Bankalar, Borsa İstanbul gibi üç buçuk gün tatil olacak.