"Kripto paralarda görülen geri çekilmelerin ardından toplam piyasa hacmi 1.14 trilyon dolar civarında. Bitcoin yeni günde 27.940$, Ethereum ise 1.860$ seviyelerinde.” Bitay Araştırma Departmanı Analisti Betül Yavuz kripto piyasasını değerlendirdi.

Dün ABD’de açıklanan mart ayı işsizlik haklarından yararlanma başvuru rakamları beklentilerin üzerinde 228K geldi ve işgücü piyasasının güçlü duruşundaki zayıflamayı gösterdi. Geçtiğimiz gün gelen özel sektör istihdam verisiyle birlikte işgücü piyasasındaki zayıflama sinyallerinin de artmasıyla FED’in mayıs ayındaki faiz artışı gerçekleştirmeyecek beklentisi de piyasalarda artmaya devam etti. Ayrıca FED üyesi Bullard’ın yaptığı konuşmada, para politikası enflasyon üzerinde baskı yaratmaya devam edebilir dedi ve ardında da bankacılık kriziyle ilgili konuşarak finansal stresin 2007-2009 yıllarına kıyasla daha az olduğunu belirtti.

Bu veriler ışığında küresel risk iştahı artarken ABD hisse senedi piyasası pozitif kapanışlar yaptı. Ancak kripto piyasası küresel piyasalardan ayrışarak yatay negatif bir hareketlilik gösteriyor. Bu sabah saatlerinde Bitcoin kritik bir seviye olan 27.940$’da, Ethereum ise 1.860$ seviyelerinden alıcı buluyor. Altcoinler de majör kriptoları takip ederek negatif bir seyirde hareketlilik gösteriyor.

Kripto piyasasının toplam değeri ufak geri çekilmelerle 1.14 trilyon dolar seviyelerinin üzerinde hareketlilik gösterirken, Bitcoin’in dominasyonu yükselişle %47,4, Ethereum dominasyonu ise %19,7 seviyelerinde yer alıyor. Bugün ACH, DODO, ENJ ve ONT çift haneli kazançlarla Bitay’da en çok yükselen kripto para olarak öne çıkıyor.

Kutsal Cuma nedeniyle bugün ABD borsalarıyla birlikte birçok borsanın kapalı olacağı makro gündemde ise FED’in para politikasına yön verecek önemli veriler bekleniyor. Mart ayı tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri Türkiye saati ile 15:15’te gelecek. Tarım dışı istihdam verisinde beklenti 238K ile yavaşlaması beklenirken, işsizlik oranının %3,6 oranında yatay gerçekleşmesi bekleniyor. Veriler sonrası kripto piyasasında volatilitenin artmasını bekliyoruz.

BITCOIN TEKNİK ANALİZ

Bitcoin, güne yeniden kırmızı mumla başlayarak sabah saatlerinde 27.940$ seviyelerinde hareketlilik gösteriyor.

Yükselen kanalın alt bandında hareketlilik gösteren Bitcoin için 27.950$ seviyesi oldukça kritik bir seviye. Şimdilik bu seviyenin altına sarkan Bitcoin’in yükseliş için 27.950$ seviyesinin üzerine tekrar çıkması ve kalıcılık sağlaması önemli olacaktır. Bu seviyeye tutunamaması halinde aşağı yönlü harekette 27.560$ ardından da kritik 26.760$ seviyelerine kadar bir geri çekilme görülebilir.

Olası yukarı yönlü bir harekette 27.950$ seviyesine tutunması halinde ise 28.285$ seviyesinin kırılması ve üzerinde kalıcılık sağlaması önemli olacaktır. Ardından kanalın orta bandına denk gelen 29.000$ seviyelerine kadar yükselişi destekleyebilir ve güçlü bir direnç olarak karşılanabilir.

ETHEREUM TEKNİK ANALİZ

Ethereum üç gün önce hızlı bir yükseliş göstererek yatay hareketliliğine son vererek kanalı yukarı yönlü kırmıştı. Fakat 1.900$ seviyelerine tutunamayarak bu sabah saatlerinde 1865$ seviyelerinde hareketlilik gösteriyor.

Aşağı yönlü hareketliliğinin devamında kanalın üst bandı olan 1.850$ seviyesi oldukça önemli bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyeye tutunması beklenebilir. Bu seviyeye tutunamaması halinde 1.826$ ardından da kanalın orta bandı olan 1.770$ seviyelerine kadar bir geri çekilme görülebilir.

Olası yukarı yönlü bir harekette ise 1.885$ ilk direnç seviyesi olarak karşılanabilir. Bu seviyenin kırılması halinde 1.918$ ardından da son 7 ayın zirvesi olan 1.942$ seviyeleri test edilebilir.

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