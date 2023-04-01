Yeni hobiler edinme ve mevcut hobilerin geliştirilmesi: Hafta sonları yeni hobiler edinmek veya mevcut hobilerinize zaman ayırmak için harika bir fırsattır. Resim, müzik, el işi, yemek yapma, bahçe düzenleme veya dil öğrenme gibi hobilerle hem eğlenebilir hem de becerilerinizi geliştirebilirsiniz.