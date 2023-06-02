HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDADIR?

Hafize Gaye Erkan 1982 doğumlu. İstanbul Erkek Lisesi’ni ikincilikle, Boğaziçi Endüstri Mühendisliği bölümünü rekor puanla birincilikle bitirmiştir. Hafize Gaye Erkan tam burslu okuduğu Princeton Üniversitesi tarihinde doktorayı bir yılda tamamlayan ilk öğrenci oldu. Goldman Sachs gibi birçok finans deviyle çalışan Hafize Gaye Erkan, 2017 yılında ABD’de First Republic Bank’ın Başkanlık görevine yükselmiştir.

HAFİZE GAYE ERKAN “MÜTHİŞ TÜRK KIZI” OLARAK BİLİNİYOR

Hafize Gaye Erkan, ABD’de yaptığı önemli çalışmalar ve başarıların ardından “Müthiş Türk Kızı” diye anılmaya başlamıştır. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü 26. olarak kazanmış ve dünyanın en iyi 9 üniversitesinden burs teklifi almıştır. Gelen tekliflerden Princeton Üniversitesi’ni tercih etmiş ve Onursal Doktora bursu, aylık 3200 Dolar harçlık, bir ev ve Amerika Ulusal Bilim Vakfı araştırmaları için sınırsız bütçe hakkı kendisine verilmiştir.

GENÇ YAŞTA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATTI

Ayrıca Gaye Erkan Finans Devi First Republic Bank’ta Kıdemli Başkan Yardımcılığı, Yatırım Bölümü Başkanlığı ve Risk Yönetim Eş Başkanlığı gibi ünvanlarına da sahip olmuştur.