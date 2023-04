Exxen'de sunuculuğunu Hasan Can Kaya'nın, yaptığı Konuşanlar'a bu hafta rapçi Murda konuk oldu. Stüdyoda çekimlerin devam ettiği esnada ünlü şarkıcı Hadise, aniden sahneye girdi. Karşılarında Hadise'yi gören Murda ve Hasan Can Kaya şaşkınlıklarını gizleyemediler. Seyircinin alkışıyla birlikte mikrofonu eline alan Hadise, programı her zaman severek izlediğini belirterek, "Gelmek bugüne kısmetmiş" dedi.

HADİSE VE DÜET YAPTIĞI MURDA, KONSERDE SARMAŞ DOLAŞ DANS ETMİŞTİ

Geçen yıl "İmdat" isimli şarkıyla düet yapan rapçi Murda ve Hadise, klipte ve konserdeki dansları çok konuşulmuştu.

