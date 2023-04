Hadise, 2023 yılının ilk sürprizini yaparak, yepyeni en taze teklisi ’Feryat’ı 14 Nisan Cuma günü Pasaj Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yer alacağını sosyal medya hesaplarında duyurdu.

Feryat; her yaşadığı aşka inanarak başlayıp sonra okyanusa açılmayı hayal edip hayalkırıklığıyla deniz kıyısına vuranların hadisesi… Her aşk bir ölüm, bir kurşunluk ömüre mi sahip? Her aşk bi şekilde bir feryat aslında… Feryat bu duyguları anlatan bir şarkı.

Yeni ekip

Hayranlarının sabırsızlıkla beklediği yeni şarkıda Hadise; söz, müzik, aranje ve tüm prodüksiyonda yepyeni bir ekiple ilk defa çalıştı. Şarkının sözlerini Sheyh Ree, bestesini Tekin Akbal, aranjesini Esad Fidan yaptı.

Şarkının video klibinin ön hazırlık ve prova süreci 1 hafta, çekimleri 1 günde tamamlandı. Feryat’ın yönetmenliğini Utku Kemal Durmaçalış üstlendi.

Klipte; yaşanıp biten aşk sürecinin ardından Hadise’nin bireysel hissiyatından da yola çıkarak bir kadının iç dünyasını anlatıyor. Kadının ilişkinin içine kattığı tutkusu, cazibesi, yalınlığı ve inancıyla ayrılık sonrasında baş başa kalmasını işlendi. Bu duyguyu 6 ayrı setup’a bölündü ve birleştiğinde bir feryadı anlatıyor olması temel amaçtı. Ateş ve su, duygumuzu aktarmaya yardımcı olan temel semboller oldu ve Hadise’nin oyunculuk yeteneği klibin duygusal derinliğine başka bir boyut kattı.

Feryat

Söz: Sheyh Ree

Beste: Tekin Akbal

Aranje:Esad Fidan

FERYAT

Kaç iskele gördüm

Gemilerle geri döndüm

Bir sonrakine ömrüm

Yetmez belki de ölürüm

Bu mu aşkın yeni sürümü

Kalp yerden yere sürünür

Sen gel bu sefer

Yalnız kendime güvenim

Tek dostum gölgelerim

Çek vur hadi bende seni

Tek kurşun bile yetecek

Sen öl bu sefer

Çok mu zor çok mu imkansız

Sen de yan benle vicdansız

İnsan aşksız olmaz aşk insansız

Mutluluk yok feryat isyansız

Çok mu zor çok mu imkansız

Sen de yan benle vicdansız

İnsan aşksız olmaz aşk insansız

Mutluluk yok feryat isyansız

Bi kere bile sormadan beni kalbine koy

Ya da gecelere sor sonra gelip bana anlat

Yarımsa tamamla

Bağırsamda duymazsın

Sen şeytana uyma

Bir tek beni anla

Bi kere bile sormadan beni kalbine koy

Ya da gecelere sor sonra gelip bana anlat

Yarımsa tamamla

Bağırsamda duymazsın

Sen şeytana uyma

Bir tek beni anla

Çok mu zor çok mu imkansız

Sen de yan benle vicdansız

İnsan aşksız olmaz aşk insansız

Mutluluk yok feryat isyansız

Çok mu zor çok mu imkansız

Sen de yan benle vicdansız

İnsan aşksız olmaz aşk insansız

Mutluluk yok feryat isyansız

Çok mu zor çok mu imkansız

Sen de yan benle vicdansız

İnsan aşksız olmaz aşk insansız

Mutluluk yok feryat isyansız