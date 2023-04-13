Hadise, 2023 yılının ilk sürprizini yaparak, yepyeni en taze teklisi ’Feryat’ı 14 Nisan Cuma günü Pasaj Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yer alacağını sosyal medya hesaplarında duyurdu.
Feryat; her yaşadığı aşka inanarak başlayıp sonra okyanusa açılmayı hayal edip hayalkırıklığıyla deniz kıyısına vuranların hadisesi… Her aşk bir ölüm, bir kurşunluk ömüre mi sahip? Her aşk bi şekilde bir feryat aslında… Feryat bu duyguları anlatan bir şarkı.
Yeni ekip
Hayranlarının sabırsızlıkla beklediği yeni şarkıda Hadise; söz, müzik, aranje ve tüm prodüksiyonda yepyeni bir ekiple ilk defa çalıştı. Şarkının sözlerini Sheyh Ree, bestesini Tekin Akbal, aranjesini Esad Fidan yaptı.
Şarkının video klibinin ön hazırlık ve prova süreci 1 hafta, çekimleri 1 günde tamamlandı. Feryat’ın yönetmenliğini Utku Kemal Durmaçalış üstlendi.
Klipte; yaşanıp biten aşk sürecinin ardından Hadise’nin bireysel hissiyatından da yola çıkarak bir kadının iç dünyasını anlatıyor. Kadının ilişkinin içine kattığı tutkusu, cazibesi, yalınlığı ve inancıyla ayrılık sonrasında baş başa kalmasını işlendi. Bu duyguyu 6 ayrı setup’a bölündü ve birleştiğinde bir feryadı anlatıyor olması temel amaçtı. Ateş ve su, duygumuzu aktarmaya yardımcı olan temel semboller oldu ve Hadise’nin oyunculuk yeteneği klibin duygusal derinliğine başka bir boyut kattı.
Feryat
Söz: Sheyh Ree
Beste: Tekin Akbal
Aranje:Esad Fidan
FERYAT
Kaç iskele gördüm
Gemilerle geri döndüm
Bir sonrakine ömrüm
Yetmez belki de ölürüm
Bu mu aşkın yeni sürümü
Kalp yerden yere sürünür
Sen gel bu sefer
Yalnız kendime güvenim
Tek dostum gölgelerim
Çek vur hadi bende seni
Tek kurşun bile yetecek
Sen öl bu sefer
Çok mu zor çok mu imkansız
Sen de yan benle vicdansız
İnsan aşksız olmaz aşk insansız
Mutluluk yok feryat isyansız
Çok mu zor çok mu imkansız
Sen de yan benle vicdansız
İnsan aşksız olmaz aşk insansız
Mutluluk yok feryat isyansız
Bi kere bile sormadan beni kalbine koy
Ya da gecelere sor sonra gelip bana anlat
Yarımsa tamamla
Bağırsamda duymazsın
Sen şeytana uyma
Bir tek beni anla
Bi kere bile sormadan beni kalbine koy
Ya da gecelere sor sonra gelip bana anlat
Yarımsa tamamla
Bağırsamda duymazsın
Sen şeytana uyma
Bir tek beni anla
Çok mu zor çok mu imkansız
Sen de yan benle vicdansız
İnsan aşksız olmaz aşk insansız
Mutluluk yok feryat isyansız
Çok mu zor çok mu imkansız
Sen de yan benle vicdansız
İnsan aşksız olmaz aşk insansız
Mutluluk yok feryat isyansız
Çok mu zor çok mu imkansız
Sen de yan benle vicdansız
İnsan aşksız olmaz aşk insansız
Mutluluk yok feryat isyansız