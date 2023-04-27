Merkezi Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen büyük depremde ailesini kaybeden çocuklarımızın durumu toplumumuzu en çok etkileyen konulardan biri. Sosyal konularda son derece duyarlı olan Hadise, bu yaraya merhem olmak için Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından organize edilen Deprem Geleceğimizi Yıkmasın kampanyasına 5 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul Volkswagen Arena’da yapılacak konseriyle destek oluyor.

Kariyeri boyunca uluslararası da pek çok sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak görev alan Hadise, her dönem başarıları ile Türk pop müziğinin başını çeken grubun içinde yer aldı. Sahne performansı ve şarkıları ile fark yaratan Türk pop müziğinin en güçlü kadın temsilcilerinden Hadise, 5 Mayıs gecesi Volkswagen Arena’da bu defa vereceği konserin tüm gelirini eğitime katkı sağlamak amacıyla Türk Eğitim Vakfına bağışlayacak.

Deprem Geleceğimizi Yıkmasın kampanyası ile sayıları maalesef binlerle ifade edilen, ebeveyn kaybı yaşayan çocuklarımızın gelecek için yeniden umut taşıyabilmeleri hedefleniyor. Kampanya çerçevesince çocuklarımızın psikolojik, akademik, sosyal ve maddi olarak lise sonuna kadar, ortalama 8 yıl boyunca desteklenecekler. Hadise, konserin tüm gelirini bu kampanyada kullanılmak üzere Türk Eğitim Derneğine bağışlayacak.

95 yıl önce kurulan, Cumhuriyetimizin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Türk Eğitim Derneği Soma’dan Elazığ depremine kadar ülkemizi olumsuz etkileyen tüm felaketlerde sorumluluk almış, halkımızın ve çocuklarımızın yanına durmuştur. TED depremin akut döneminde de birçok sorumluluk üstelenmiştir. Hayırseverlerden, kurumlar ve paydaşlardan gelen 43 tırdan oluşan yardımlar TED çalışanları, gönüllüleri ve velileri tarafından tasnif edilerek TED koordinasyonunda gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Ayrıca toplanan nakdi yardımlar yine ilgili kurumlarla ,iş birliği hâlinde yerine ulaştırılmıştır. Bölgede iş birlikleriyle üç mutfak, bir fırın kurulmuş, bölgede yer alan TED Okullarında binlerce kişiye barınma ve yemek hizmeti verilmiş; Okullarda sığınan çocuklara psikolojik destek sağlanmıştır.

Deprem Geleceğimizi Yıkmasın kampanyası ise Türk Eğitim Derneğinin elleri boş kalan çocuklarımızın ellerinden tutmak, onların ve ülkemizin geleceği için başlatılmış uzun soluklu, çok kapsamlı bir kampanyadır. Bu kapsamlı proje, çocuklarımızın ellerinden tutmak isteyenlerin katkılarına açıktır.