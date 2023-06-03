Geçtiğimiz günlerde 'Söylemezsem Olmaz' isimli magazin programında hakkında konuşulanlar nedeniyle programın sunucularına dava açmasıyla dikkatleri üzerine çeken Hadise, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yatakta Sere Serpe Poz Verdi

37 yaşındaki ünlü şarkıcı, sosyal medyada paylaştığı cesur yatak pozlarıyla bir kez daha gündeme oturdu. Son olarak derin göğüs dekoltesiyle sere serpe uzanarak yataktan çekilmiş cesur pozlarını paylaşan Hadise, hayranları ve takipçileri arasında büyük bir ilgi uyandırdı. Paylaşımları kısa sürede viral oldu ve sosyal medyayı salladı.

Murda İle İlişkisi mi Var

Hadise'nin şarkıcı Murda ile ilişki iddiaları ve sosyal medyadaki cesur yatak pozları, medya ve hayranları arasında geniş çaplı tartışmalara yol açtı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi