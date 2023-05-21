Hadise ve rapçi Murda‘nın yeni dansı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İkilinin birlikte yaptığı dans videosu, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi ve beğenildi.

Hadise ve Murda, dans videosunu kendi Instagram hesaplarından paylaştılar ve hayranlarına gösterdiler. Dansın enerjisi ve ritmi, izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Mayıs 2022'de işadamı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturan Hadise, gözlerden uzak sürdürdüğü evliliğini 5 ay sonra sonlandırdı. Hadise'nin Mehmet Dinçerler'den boşanma nedeni olarak hakkında birçok iddia ortaya atılmış, bu iddialardan biri de Hadise'nin rapçi Murda ile yaşadığı samimi anlar olmuştu.

Hadise, Murda ile "Sen Dönene Kadar" şarkısında düet yapmıştı. İkilinin klipteki dansı ve sahnedeki samimi görüntüleri bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu. Önceki akşam birlikte konser veren ikilinin samimi dansı sosyal medyada çok konuşuldu.

Hadise'nin Mehmet Dinçerler'den ayrılma nedeni olarak Murda ile yaptıkları bu samimi dans gösterildi. Adı Murda ile anılan Hadise, hakkında çıkan aşk haberlerini kısa sürede yalanlamıştı. Son olarak ikili yeni şarkılarını dinleyicilerle buluşturdu. Klipteki yakınlıkları ve Hadise'nin cesur kıyafet seçimi çok konuşuldu.

Hadise kimdir?

Hadise, Türk asıllı Belçikalı bir şarkıcıdır. Müzik kariyerine 2004 yılında başlamıştır ve o zamandan beri birçok hit şarkıya imza atmıştır. Aynı zamanda bir televizyon programı jürisi olarak da tanınmaktadır.

Murda kimdir?

Murda, Hollandalı bir rapçidir. Türkiye’de de bir hayran kitlesi bulunan Murda, Türkçe rap şarkıları ile de tanınmaktadır. Son zamanlarda yaptığı iş birlikleri ve hit şarkıları ile adından sıkça söz ettirmektedir.

Yeni Dansın Adı Nedir?

Hadise ve Murda’nın yaptığı yeni dansın adı henüz belli değil. Fakat dansın enerjisi ve ritmi, özellikle gençler arasında popüler olacağa benziyor.

Sosyal Medyada Yankı Uyandırdı

Hadise ve Murda’nın yaptığı dans videosu, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İzleyenler, dansın ritmi ve enerjisi ile kendilerinden geçti ve videoyu defalarca izledi.

Özellikle gençler arasında büyük bir ilgi gören dans, kısa sürede viral oldu. Birçok kişi, kendi sosyal medya hesaplarından da dans videosunu paylaştı ve takipçileriyle paylaştı.

Hadise ve Murda’nın yeni dansı, sosyal medyada büyük bir ilgi gördü ve gençler arasında popüler oldu. Dansın adı henüz belli olmasa da, ritmi ve enerjisi ile birçok kişinin beğenisini kazandı.

İki sanatçının birlikte yaptığı dans videosu, aynı zamanda bir iş birliği olarak da dikkat çekti. İlerleyen günlerde Hadise ve Murda’dan yeni iş birlikleri ve şarkılar bekleniyor.