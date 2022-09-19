HADİSE İSTANBUL'u SALLADI
MAGAZİN 19.09.2022, 11:38
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HADİSE ATAŞEHİR DE PERFORMANSI VE GÜZELLİĞİ İLE GÖZ KAMAŞTIRDI
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Sahne performansı ve şarkıları ile fark yaratan Türk pop müziğinin en güçlü kadın temsilcilerinden Hadise, Ataşehir Belediyesi’nin organize ettiği 7. Kardeş Kültürlerin Festivali’nde sahne aldı.
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er dönem başarıları ile Türk pop müziğinin başını çeken grubun içinde yer alan Hadise, siyah çizmeleri ve aynı renk diz üstüne kadar uzanan ceketi, takıları, saçı ve makyajı ile izleyenleri adeta kendine hayran bıraktı.
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ahne açılışında arkada yer alan büyük led ekranlarda kısa bir video performans gösterimi sonra dansçıları ile ’Aşk Kaç Beden’ ile açılışı yapan Hadise; ‘Bu gece üzülmek yok, dans edeceğiz, eğleneceğiz’ diyerek konserine güçlü ve enerjik bir şekilde devam etti.
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