Türk pop müziğine damga vuran Hadise, ayağının tozuyla geldiği İstanbul'da önce Murda'nın sahnesine konuk oldu, sonra pazar akşamı Martı Festival Parkorman'da sahne aldı. Her konserinde kusursuz bir sahne performansı sergileyen Hadise, şarkıları ve güzelliği ile yine izleyenleri büyüledi. Dansçılarıyla sergilediği koreografisini şarkılarıyla bütünleştiren Hadise, konserlerinde seyircisiyle her zaman diyalog kurup sohbet etmeyi de ihmal etmiyor. Aralıksız 2 saate yakın hem görsel hem de işitsel şovunu sergileyen Hadise 'sizin sayenizde yorgunluk bana vız geliyor. Coşkunuz coşkumu artıyor' diyerek festivalde kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine teşekkür etti.

Hadise, sahne arkasında yer alan led’lerde gösterilen kısa bir video tanıtımı sonrası listelerin zirvesine yerleşen son hiti ‘Feryat’ ile şarkısı ile konserine başladı.; ‘Farkımız Var’, ‘Şampiyon’, ‘Nerdesin Aşkım’, ‘Sıfır Tolerans’, ‘Deli Oğlan’, 'Prenses' gibi hit şarkılarını söyleyerek, hafızalardan kolay kolay silinmeyecek bir konsere imzasını attı.