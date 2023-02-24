Belçika'nın topladığı yardımlar, 12 tır ve 2 THY kargo uçağı ile deprem bölgesine ulaştırılmıştı. Yıllar önce Birdy’nin okuduğu “People Help the People” şarkısına Belçika’dan destek.

Ünlü İngiliz şarkıcı Birdy, depremzedelere yardım için bu şarkıyı yeniden seslendirecek. Belçika’nın ünlü isimlerininde destek vereceği bu kampanyaya Türkiye’den de Hadise dahil oluyor. Pazartesi günü okunacak şarkıdan elde edilecek tüm gelir depremzedelere bağışlanacak. Şarkı tüm dijital medyada 2 Mart’ta yayınlanacak.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi