Willer Film, yeni komedi projesi “Hadi Hayırlısı: Istakoz’un Haritası” ile sinema salonlarını kahkahaya boğmaya hazırlanıyor. Başrollerini Cengiz Küçükayvaz, Hakan Bilgin ve Davut Bekri’nin üstlendiği film, 14 Nisan 2023 tarihinde vizyona girecek. Define peşine düşen bir grup insanın başına gelen birbirinden komik olayları konu alan yapımın afişi geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Sinemaseverleri heyecanlandıran proje hakkında sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı.

İŞTE DEV KADRO

Başrolleri üstlenen Cengiz Küçükayvaz ile Davut Bekri’nin aynı zamanda senaryosuna da imzalarını attığı “Hadi Hayırlısı: Istakoz’un Haritası”nın yapımcılığını da Davut Bekri yaptı. Yönetmen koltuğuna Şiar Zaim’in oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Hakan Bilgin, Bülent Çolak, Turgay Tanülkü, Çetin Altay, Onur Şan, Serap Çetintürk, Burak Khan, Gökhan Tevek, Zeynep Aytek, Tevfik Yapıcı, Kirkor Dinçkayıkçı, Harun Özüağ, Aykut İspir, Züleyha Karyağdı, Tarık Karyağdı, Miraç Bayramoğlu ve Sebahat Adalar da yer aldı.

DEFİNE PEŞİNDE BÜYÜK MACERA

“Hadi Hayırlısı: Istakoz’un Haritası”nda hikâye, azılı bir mafya lideri olan Istakoz Necmi’ye ait bir define haritasının, yine kendisi gibi azılı bir mafya lideri olan Yengeç Nuri tarafından çalınmasıyla başlıyor. Istakoz’un artık tek amacı haritayı geri almaktır. Yengeç Nuri, efsun duası yaptırıp muska yazdırmak için bir hoca tutar. Hoca muska yazmak için Yengeç Nuri’nin malikanesine geldiğinde, Istakoz eve baskın yapar. Yengeç elindeki haritayı hocaya verip saklamasını ister. Çatışmadan tesadüf eseri sağ kurtulan hoca haritayla baş başa kalır. Ve büyük macera başlar..