Çocuk yetiştirirken rol model olduğumuzu unutmamız lazım.

Bu sadece çocuğa yönelik davranışları kapsamamaktadır. Bazen ebeveynin çevresine olan davranışları da çocuğa ayna görevi gördüğünü bilmemiz lazım. Buna en güzel örnek 1960 yılında Alburt Bandura’nın yapmış olduğu Bobo Doll Rol Modeli deneyidir. (Hacıyatmaz)



Genetik, çevresel ve sosyal faktörlerin çocukların gelişim ve öğrenme süreçlerini nasıl etkilediği sıklıkla tartışıldı. Deneyde hacıyatmaz adlı oyuncak kullanılmıştır. Deneye katılan çocuklar 3 gruba ayrıldı. Birinci grup, yetişkinlerin saldırgan davranışlar sergileyen ve oyuncaklara zarar veren videolarını izledi ve ikinci grup, oyuncaklara karşı sevgi ve iyi davranış sergileyen yetişkinlerin videolarını izledi. Üçüncü grup, hiçbir şeye bakmayan kontrol grubuydu.

Çocuklar oyuncağın olduğu odaya gönderildiğinde izledikleri videodaki davranışın aynısını sergilediler. Saldırgan davranış sergileyen yetişkinleri takip eden erkek çocukların daha çok erkek yetişkinleri rol model olarak kullandıkları gözlemlenmiştir. Aynı sonuç kızlarda da bulundu. Bu, çocukların aynı cinsiyetten yetişkinleri daha çok taklit ettiğini göstermektedir.

Sonuç olarak baktığımızda çocuklarımıza rol model olurken cinsiyet etkisi faktörünün yanında sadece çocuğumuza değil çevremize göstermiş olduğumuz davranış ve tutumlarda bir o kadar etkili.

