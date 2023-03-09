Hacı Ömer ve Sadıka Sabancı çiftinin üçüncü çocuğu olan Hacı Sabancı, 1935 yılında Kayseri’nin Akçakaya köyünde doğdu. Kardeşleri İhsan Sabancı, Sakıp Sabancı, Şevket Sabancı, Erol Sabancı ve Özdemir Sabancı ‘dır.

Hacı Sabancı’nın, orta öğrenimi, gençlik yılları ve yaşamının büyük bir bölümü Adana’da geçmiştir. İş hayatına Sabancı Grubu’na bağlı otomobil pazarlama ve pamuk ihracatı konusunda ticaret yapan şirkette başlamıştır.

Hacı Sabancı’ya Çukurova Üniversitesi Senatosu ve KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından “Fahri Doktor” ünvanı verilmiştir. Hacı Sabancı ayrıca Cumhurbaşkanı Demirel tarafından Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirilmiştir. Uluslararası İş ve Yönetim Derneği Hacı Sabancı’yı ticaret alanında “Balkanlar’ın En İyi Yöneticisi” seçmiştir.

Hacı Sabancı Çukurova Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği ve Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinin yanısıra; Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini ve Holding’e bağlı şirketlerden Akçansa, Bossa, Carrefoursa, Çimsa, Danonesa, Exsa, Marsa, Sapeksa, Universa Trading ve Yünsa’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Hacı Ömer Sabancı Vakfı Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.