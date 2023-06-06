Hacamat Nasıl Yapılır?

Cilt üzerinde belirli bölgelerde vakum oluşturmak ve sonrasında kesik atıp kan alma olarak sonuçlanan hacamat, şu adımları uygulayarak yapılır.

Hazırlık: Uygulayıcı önce vücudun bardakların yerleştirileceği bölgesini hazırlar. Cilt alkol ya da başka bir antiseptik solüsyonla temizlenir. Bardak yerleştirme: Uygulayıcı daha sonra emme oluşturmak için bir pompa kullanabilir ya da bardağın içindeki havayı ısıtabilir. Ardından soğuması ve bir vakum oluşturması için cilde yerleştirerek kapları cilt üzerine yerleştirir. Bardaklar birkaç dakika yerinde kalabilir veya farklı konumlara taşınabilir. Kan alma: Kaplar yerleştirildikten sonra, uygulayıcı deride küçük kesiler oluşturmak için bir neşter veya başka bir keskin alet kullanabilir, bu da kanın kaplara akmasını sağlar. Bu işlem "ıslak hacamat" olarak bilinir ve toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Bardağın çıkarılması: Bardaklar yeterli bir süre yerinde kaldıktan sonra, uygulayıcı bunları vakum mührünü kırarak çıkaracaktır. Kullanılan tekniğe bağlı olarak bardağın etrafındaki cilde bastırmayı veya emmeyi serbest bırakmak için özel bir alet kullanılabilir. Bakım Sonrası: Kaplar çıkarıldıktan sonra, uygulayıcı cildi temizler ve delme bölgelerine bir bandaj veya başka bir pansuman uygular. Ayrıca bölgeye nasıl bakılacağı ve iyileşme açısından ne bekleneceği konusunda hastaya tavsiyelerde bulunabilirler.

Hacamat Faydaları Nelerdir? Neye İyi Gelir?

Cildin kan akışını teşvik etmek, cildin biyomekanik özelliklerini değiştirmek, ağrı eşiklerini yükseltmek, yerel dolaşımı iyileştirmek, bağışıklık sistemini aktive etmek, toksinleri serbest bırakmak ve organları uyararak oksijeni arttırmak, ödemi gidermek gibi bir dizi faydası olduğuna inanılır. Ek olarak, kan bozuklukları, cilt sorunları ve anksiyete ve depresyon gibi duygu durum bozukluklarına yardımcı olduğu düşünülür.

Hacamat Yaptırmak Sağlıklı mı?

Hacamat yaptırmak bağışıklık sistemini kuvvetlendirip vücuda direnç kazandırır. Ayrıca vücutta birikmiş metalleri ve toksinleri atmak için kullanılan bu yöntem doktor kontrolünde yapıldığında sağlıklı sonuçlar elde etmek mümkündür.

Hacamat Hangi Noktalara Yapılır?

Bu tedavi, boyun ve bıngıldak haricinde her yere yapılabilir. Hacamatın en iyi sonuçlar verdiği bölgeler arasında iki kürek arasının 10 cm üstü, kalp ve kulak arkası bulunmaktadır. Bunun yanında sizin için en faydalı bölgeyi doktorunuzla konuştuktan sonra daha net bulabilirsiniz.

Hacamat Zararları Nelerdir?

Hacamat, eğitimli bir uygulayıcı tarafından yapılabilirken, prosedürle ilişkili potansiyel riskler ve yan etkiler olduğunu unutmamak önemlidir. Bunlar ağrı, morarma, enfeksiyon ve yara izini içerebilir. Prosedüre girmeden önce bu riskleri kalifiye bir uygulayıcı ile tartışmak ve herhangi bir komplikasyon ortaya çıkarsa tıbbi yardım almak önemlidir.

Hacamat ile ilgili merak edilen diğer sorular

Hacamattan sonra ne yenmez?

İşlem sonrasında vücudun tedaviyi işlemesini engelleyebilecekleri için, hacamat tedavisinden sonra belirli yiyeceklerden kaçınmak önemlidir. Ayrıca tedavi sonrasında 6 saat uyumamak ve yürüyüş yapmak da faydalıdır. Sıcak duşlardan, jakuzili havuzlardan, saunalardan ve güçlü klimadan kaçınılması da önerilir. Ne yenmemeli tarafında ise tedaviden 4-6 saat sonra yüksek şekerli içeceklerden, kafein, süt ürünleri, alkol, şekerli yiyecek ve içeceklerden ve işlenmiş etlerden uzak durmak en iyisidir.

Yüksek şekerli yiyecekler: Kan şekeri seviyelerinde ani yükselmelere neden olarak iyileşme sürecini etkileyebilir ve iltihaba neden olabilir.

Kafein: Kafein bir diüretiktir, yani idrar üretimini artırabilir ve dehidrasyona neden olabilir. Toksinlerin atılmasına yardımcı olmak ve iyileşme sürecini desteklemek için hacamat tedavisinden sonra susuz kalmamak önemlidir.

Süt: Süt ürünlerinin, vücudun doğal iyileşme sürecine müdahale edebilen mukus üretimini arttırdığı bilinmektedir.

İşlenmiş etler: İşlenmiş etler, iltihaba neden olabilecek ve iyileşme sürecini yavaşlatabilecek yüksek düzeyde tuz ve koruyucular içerir.

Optimum iyileşme ve iyileşmeyi sağlamak için tedaviden sonra sağlık uzmanınızın diyet kısıtlamalarına ilişkin tavsiyelerine uymanız önemlidir.

Hacamat Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Bu tedavi kronik hastalıkların tedavisinde, boyun ve bel fıtığında, kalp hastalıklarında, karaciğerde ve birçok psikolojik hastalığın iyileştirilmesinde kullanılabilir. Bunun yanında göze canlılık verir ve görme kabiliyetini arttırır. Ağrı kesici etkisi, kandaki toksinlerin atılması, kronik yorgunluk sendromu, sağlıklı cilt, akıl sağlığı, akciğer sağlığı, sindirim sistemi, damar rahatsızlıkları, kabızlık ve ishal, baş ağrıları, sırt ağrısı gibi çeşitli durumlar için de faydalıdır. Ağrı, arterit, adet ağrısı, yaralanmalar, astım, selülit, yorgunluk, anemi, depresyon, duygusal problemler, atrofi, siyatik, soğuk algınlığı ve grip ve cilt problemleri gibi hastalıkların da tedavilerini destekleyerek en faydalı sonucu sağlayabilir.

Hacamat Kimlere Yapılmaz?

Bu işlem mutlaka bir doktor eşliğinde yapılması gereken bir tedavidir. Doktor ise bu işleme uygun olduğunuzu gördüğünde gerekli kontrolleri yaparak tedaviye başlar. Hacamata uygun olmayan kişiler ise genellikle 70 yaş ve üstü kronik rahatsızlıkları olan kişiler, kalp piline sahip olan kişiler, hemofili A–B yani kanda pıhtılaşma problemi olan kişiler ve regl dönemi içerisindeki kadınlardır. Bunlara sahip olmasanız bile yine de varis üzerine, cilt hastalıklarına ve fıtık bölgesine hacamat yapılamaz.