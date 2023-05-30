'Hac nedir? Hacca ne zaman gidiliyor? Hac ibadeti nasıl yapılır? Diyanet hac takvimi' internet üzerinden en çok aratılan konuların başında geliyor. Geçtiğimiz senelerde pandemi dönemi sebebiyle hac ibadeti yerine getirilmemişti. Pandemi döneminin bitmesiyle birlikte bu sene rekor seviyede katılım gerçekleşti. Mart ayında gerçekleşen kura çekiminde hacca gitmeye hak kazanan adaylardan 170 kişilik ekip bugün dualar eşliğinde uğurlandı. Peki Hacca bu sene hangi tarihler arasında gidilecek? Hac ibadeti nasıl yerine getirilir? Diyanet tarafından açıklanan takvimde hacca gidiş ve dönüş tarihleri neler? Merak ettiklerinizi yenigün gazetesi olarak sizler için derledik. İşte tüm detaylar...

2023 HACCA NE ZAMAN GİDİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 yılı için Hac ibadetiyle ilgili tarihleri ve detayları içeren takvimi açıkladı. Buna göre, Hac çıkışları 30 Mayıs-24 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Hac ibadetini gerçekleştirmek isteyenlerin kayıt yaptırması için kurada adının çıkması gerekmektedir. Kurada adı çıkan vatandaşların kesin kayıt yaptırabilecekleri süre ise 13-24 Mart tarihleri arasında olacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, kayıtların bireysel olarak e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebileceğini duyurdu.

HAC NEDİR?

Arapça'da “gitmek, yönelmek; ziyaret etmek” anlamlarına gelen hac kelimesi, fıkıh terimi olarak imkânı olan her müslümanın belirlenmiş zaman içinde Kâbe'yi, Arafat, Müzdelife ve Mina'yı ziyaret etmek ve belli bazı dinî görevleri yerine getirmek suretiyle yaptığı ibadeti ifade eder.

HAC İBADETİNİN FARZLARI NELERDİR?

Hac ibadetinin 3 adet farzı bulunmaktadır ve her hacı adayının bu farzları yerine getirmesi gerekmektedir. Hac ibadetinin farzları şunlardır:

Ihram: Hac ibadeti için niyet eden kişinin, Mekke'ye ulaşmadan önce belirli bir noktada ihrama girmesi farzdır. Ihram, belirli bir şekilde giyinme ve davranış kurallarını içerir. Erkeklerin ihramda beyaz iki parça örtü olan "ihram elbisesi" giymesi ve kadınların örtünmesi gerekmektedir.

Arafat Vakfesi: Hac ibadetinin en önemli farzlarından biri olan Arafat Vakfesi, Zilhicce ayının 9. günü gerçekleştirilir. Hacılar, Arafat ovasında toplanarak öğle ve ikindi namazlarını kılarlar. Bu vakit içinde Allah'a dua ederler ve tövbe, istiğfar gibi ibadetlerde bulunurlar. Arafat Vakfesi, hac ibadetinin en kritik noktalarından biri olarak kabul edilir.

Müzdelife'de Gecelemek: Arafat Vakfesi'nden sonra müzdelife denilen bir bölgede gecelemek farzdır. Zilhicce ayının 10. gününün gecesinde hacılar, müzdelife'ye geçerler ve burada geceleyip sabah namazını kılarlar. Müzdelife'de, taş toplama ibadeti de yapılmaktadır.

HAC NASIL YAPILIR?

Mekke'ye varan hacı adayları, hac ibadetinin temel aşamalarını tamamlamak için öncelikle belirli ritüelleri yerine getiriyor. Hac ibadetinin gerçekleştirilmesi için önemli olan bu adımlar, ibadetin manevi ve dini değerlerini taşıyor.

Hac ibadeti için Mekke'ye varıştan itibaren ilk adım, gusül yaparak abdest almak oluyor. Harem-i Şerif'e ulaşan hacılar, Kabe'nin etrafında yedi tur atarak "kudüm tavafı" gerçekleştiriyor. Bu tavafın ardından iki rekat tavaf namazı kılınıyor.

Namazın ardından Safa ile Merve tepeleri arasında "say" adı verilen ritüel gerçekleştiriliyor. Safa'dan başlayarak Merve'ye kadar yedi kez gidip gelmek, bu say adımının temelini oluşturuyor. Bu esnada Hacerü'l-Esved'e doğru yönelinerek ibadet gerçekleştiriliyor.

Hacı adayları, bu aşamaları tamamladıktan sonra ihramlı bir şekilde Mekke'de kalmaya devam ediyor. Bu süre boyunca özel ibadetler yapılıyor, dualar ediliyor ve Kabe ziyaret ediliyor. Hac ibadetinin diğer farz ve sünnetleri olan Arafat Vakfesi, Müzdelife'de gecelemek, Mina'da şeytan taşlama ve kurban kesimi gibi aşamalar da gerçekleştiriliyor.

İLK HAC KAFİLESİ BUGÜN UĞURLANDI

İstanbul'dan kutsal topraklara gidecek ilk hac kafilesi için Üsküdar'daki Harem Otogarı'nda 'Surre Alaylarından Günümüze, Üsküdar Harem'den Harem-i Şerife' programı düzenlendi. Programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, hacı adayları ile yakınları katıldı. Program sırasında duygusal anlar yaşandı, hacı adayları yakınlarına veda ederken gözyaşlarını tutamadı. Programda, ilahiler ve Kuran-ı Kerim okundu. Program sonunda 170 hacı adayı Harem'den otobüslere binerek, Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “ Değerli hacılarım hac ibadeti biz biliyoruz ki Müslümanlığımızı insanlığımızı daha da geliştirmeye katkı sağlayacaktır. İbadetlerin hikmeti buradadır. Niçin namaz kılıyoruz? Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimize göre şöyle anlamaya çalışıyoruz.