Önceki yıllarda kesin kayıt hakkı kazanan ancak Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kutsal topraklara gidemeyen 34 bin 443 hacı adayı ise kuraya tabi olmadan hac yapabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda bilgisayar ortamında ve noter huzurunda yapılan kura çekimine, deprem nedeniyle hacı adayları davet edilemedi.

Burada konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak ve zorlukların üstesinden gelmek için 30 bin din görevlisinin sahada olduğunu belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre hac kuraları saat 22.00 itibariyle e-devlet üzerinden sorgulanabilecek. Ayrıca hac başvurusu sırasında belirtilen telefon numarasına da sms ile bilgilendirme yapılacak.

E-devlet üzerinden hac sorgulama yapabilmek için hac adaylarının;