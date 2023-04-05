Taşıyıcı sistemlerinin tamamı çelikten üretilerek montajlanan yapı sistemleri olan çelik yapılar ve binalar, diğer yapı sistemlerine göre, deprem ve tüm diğer doğal afetlere karşı daha fazla dayanıklılık sağladığı için tercih ediliyor. Ancak bu binaların depreme dayanımını artırmak için inşaatları sırasında çeliği doğru işlemek büyük önem taşıyor. Çelik boru kesme ve kaynak ağzı açmada Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Çanakkale Köprüsü̈ gibi Türkiye’nin en prestijli projelerinde profesyonel çözüm ortağı olan Habib Makina, depreme dayanıklı çelik yapıların sağlam bir şekilde inşa edilebilmesi için özellikle de kaynak ağzı açma işleminin doğru uygulaması gerektiğine dikkat çekiyor.

Binaların depreme dayanımını artırmak için çelik taşıyıcı sistemler kullanmanın yeterli olmadığını vurgulayan Habib Makina Başkan Vekili Yusuf Habib, “Depreme dayanıklı binalarda çelik kullanmak yetmez. Binaların depreme dayanımını artırmak için çeliği doğru işlemek de son derece önemlidir. Çeliği doğru işlemek ve plakalarda/borularda kaynağın tutması için soğuk kesim ve kaynak ağzı işlemi tercih edilmelidir. Bu nedenle özellikle de son yaşadığımız depremden sonra inşa edilecek çelik yapılarda, deprem güvenliğini sağlamak için alev veya taşlama ile kesim ve kaynak ağzı açmaya son verilmelidir.

Binaların depreme dayanımı için son derece önemli olan soğuk çelik işleme uygulamalarının sahada kolaylıkla gerçekleştirilebilmesi için ise tezgah tipi yerine taşınabilir makineler kullanılmaktadır. Türkiye distribütörlüğünü gerçekleştirdiğimiz dünyanın lider markaları arasında yer alan GBC, çelik boru kesme ve kaynak ağzı açma konusundaki profesyonel çözümleriyle Türkiye’nin lider firmaları tarafından tercih edilmektedir. Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Çanakkale Köprüsü̈ inşaatlarında GBC Kaynak Ağzı Açma Makineleri kullanılmıştır. Ayrıca Türkiye'deki doğalgaz boru hatlarını inşa eden BOTAŞ firmasının boru hatlarının kesimi ve kaynak ağzı açma işlemi de sahada ve soğuk olarak yapılmaktadır” diye konuştu.

GBC, tüm dünyada “zor işlerin kolay çözümü” olarak tanınıyor

Sektördeki 43 yıllık deneyimleri ile Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu'nun lider markalarını Türkiye endüstrisi ile buluşturduklarını belirten Habib Makina Başkan Vekili Yusuf Habib, “Çelik boru kesme ve kaynak ağzı açmada, 22 senedir dünyanın lider markalarından olan GBC’nin Türkiye distribütörlüğünü gerçekleştiriyoruz. Kaynak ağzı açma, boru kesme, flanş alın düzeltme, zımpara ve taşmala gibi teknik uygulamalar gerçekleştirilebilen İtalyan GBC markalı ürünler, köprülerden havaalanlarına, gemilerden enerji santrallerine kadar Türkiye’nin en prestijli projelerinde profesyonel çözüm sunuyor.

Saç plakalara ve borulara kaynak ağzı açma ve boru kesme uygulamalarında endüstriyel dünyanın profesyonel çözümü ortağı olan GBC, İtalya’da üretiliyor ve tüm dünyada zor işlerin kolay çözümü olarak tanınıyor. Habib Makina olarak Türkiye’yle buluşturduğumuz GBC markalı ürünler; enerji sektöründeki rafineriler, petro kimya tesisleri ve gaz tesisleri borulama hatları, barajlar, hidroelektrik santralleri, endüstri tesisleri ve çelik konstrüksiyoncular, basınçlı kap imalatı, rüzgar enerji santralleri ve kule üreticileri, genel çelik yapılar, demiryolları, tren istasyonları, hızlı trenlerin inşası, otomotiv ve yan sanayi, havaalanı inşaatı, liman gemi ve tersane inşaatı, asma köprüler, çelik boru ve plaka işleyen tesisler gibi geniş bir alanda kullanılıyor” dedi.

Tek adresten, hızlı teslimat ve kolay yedek parça imkanı

Habib Makina olarak yüksek kalitedeki makineleri, 43 yıllık tecrübeleri sayesinde hızlı servis ve hızlı yedek parça imkanı ile endüstrinin kullanımına sunduklarını ifade eden Yusuf Habib, “Habib Makina olarak, çelik boru kesme ve kaynak ağzı açmada tek adresiz. 22 senedir çelik plaka ve boru işlemede uzman GBC’nin Türkiye’deki tek resmi distribütörü ve temsilcisiyiz. Değişen müşteri ihtiyaçlarını takip ederek, ürün sunduğumuz proje ve firmalara geniş bir portföyle hizmet veriyoruz. Müşterilerimizin her ürün için farklı bir tedarikçi arayışında bulunmalarına gerek kalmadan, tek adres üzerinden profesyonel çözümlere ulaşmasını sağlıyoruz” dedi.

Üretimin İtalya’da ve GBC’de yapılması sayesinde, sipariş edilen makineleri 10 gün gibi hızlı bir sürede teslim edebildiklerini belirten Yusuf Habib, “Projeye özel R&D çalışması ile makine ve kesici uç veya kaynak ağzı ucu tasarımı ve üretimi yapan GBC, İtalyan kalitesiyle 20 senelik uzun ömürlü ve dayanıklı makineler sunuyor. Siparişten sonra 10 günde teslim edilen makineler, 10.000'den fazla yedek parça imkanıyla piyasaya sürülüyor. Bu sayede müşterilerimizin ihtiyaç duyabileceği her türlü yedek parça her zaman sevk edilmeye hazır oluyor” diye konuştu.

Habib Makina olarak kuruldukları 1980 yılından bu yana Avrupa Amerika ve Uzak Doğu menşeili birçok tanınmış markanın distribütörlüğünü yaptıklarını da söyleyen Yusuf Habib, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kurulduğu ilk yıllarda daha çok dahili ticaret ile faaliyet gösteren şirketimiz, sonraki yıllarda ithalat ve temsilcilik konusunda ilerlemiştir. Günümüzde çelik plaka ve boru işlemede uzmanlaşmış ve bu konularda endüstriyel çözümlerde tek adres olmuştur. Bugün Türkiye’nin dört bir yanında 100’e yakın bayisi ile müşterilerine en iyi ürün ve hizmeti uygun fiyatlara vermeye devam etmektedir. Kuruluşundan bugüne, ana felsefesi, yenilikleri takip etmek ve kaliteli ürünleri uygun fiyata müşterilerine sunmak olan Habib Makina, günümüzün artan rekabet şartlarında teknik destek, satış sonrası servis, hızlı yedek parça tedariği ile rekabette öne geçmek ile kalmayıp sektörüne liderlik etmeye devam etmektedir.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ