Başarılı haber programı sunucusu Sena Alkan kimdir? Kaç yaşındadır ve hangi kanallarda görev almıştır? Sena Alkan ile ilgili merak edilen tüm bilgiler haberimizde...

Sena Alkan Kimdir?

5 Ekim 1990 yılında Sakarya'da dünyaya gelen Sena Alkan, Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim almıştır. İngilizce, Fransızca ve İtalyanca bilen Sena Alkan, 2013 yılında Daily Sabah gazetesinde muhabirlik ve seyahat sayfasında editörlük yapmıştır. Daha sonra ATV ve A Haber kanalında diplomasi muhabirliği yapan Sena Alkan CNN Türk'te görev almıştır. CNN Türk'ten ayrıldıktan sonra ise Habertürk'te muhabirlik yaptıktan sonra hafta içi Haber Hattı programını sunmaya başlamıştır. Sena Alkan Avrupa Birliği Danışmanı Hüseyin Aktürk ile evlidir.