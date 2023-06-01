Haber Türk spikeri Serap Belet kimdir? Serap Beret kaç yaşında ve nerelidir? Evli midir, çocuğu var mı? Daha önce hangi kanallarda görev aldı? Ayrıntılar haberimizde...

Haber Türk spikeri Serap Belet Kimdir?

1978 yılında Kırklareli'nin Vize ilçesinde dünyaya gelen Serap Belet, gazeteci, televizyon haber programı sunucusudur. Serap Belet 45 yaşındadır.

Serap Belet Hangi Kanallarda Görev Aldı?

45 yaşındaki gazeteci ilk olarak, 1997 senesinde Kanal D Arena Programı’nda Uğur Dündar‘ın ekibinde çalışmaya başladı. Daha sonra, Kanal D, Star Tv, ATV ve tekrar Kanal D’de muhabir olarak çalışan Serap Belet 2008 yılından itibaren Star TV'de Uğur Dündar'ın yönetimindeki Haber Merkezi'nde muhabir ve haber spikeri olarak çalıştı. Star TV'de Haftasonu Ana Haber Bültenlerini de sunan Serap Belet; Trilyonluk yolsuzluk, Lösemili çocuklar vakfı dosyası, bahis siteleri, terör mağdurları gibi çok önemli özel haberlere imza atmıştır. Şu anda Haber Türk’te spikerlik yapmaktadır.

Serap Belet Evli Mi? Çocuğu Var mı?

Serap Belet, evli ve iki çocuk annesidir. 2006 yılında evlendiği eşi Fransız asıllıdır.

YENİGÜN HABER MERKEZİ