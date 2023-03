Depremzedelerle İlk Sahur

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Ramazan’ı memleketi olan Adıyaman’da karşıladı. Başkan

Dursun’a eşi Tuba Dursun, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, belediye meclis üyeleri de eşlik

etti. Sultangazi Belediyesi Konteyner Yaşam Kenti’nde depremzedeleri ziyaret eden Başkan Dursun,

çocuklarla da yakından ilgilendi. Eşi ile birlikte ilk sahurunu depremzedelerle birlikte yapan Başkan

Dursun, onlarla bol bol sohbet etti.“Bütün imkânlarımızı deprem bölgesine taşıyacağız”Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Bu yıl deprem bölgesinde felaketi yaşayan kardeşlerimizle

birlikte olacağız. İlk sahurumuzu kardeşlerimizle birlikte Konteyner Yaşam Alanımızda yaptık. Her yıl

komşularımızla ilçemizde kalabalık iftar ve sahur sofralarında buluşuyorduk. Bu yıl böyle bir yemek

organizasyonu yapmayacağız. Bütün imkânlarımızı deprem bölgelerinde sarf etmeye gayret edeceğiz.

Allah bizlere bir daha böyle bir felaket göstermesin” diye konuştu.

Günlük 1500 Kişi Kapasiteli Adıyaman’da Ramazan ayı boyunca her gün 1500 kişiye iftar ve sahur yemeği verilecek. Ramazan ayında kapasitesini daha da artıran seyyar fırın, bölge halkına dağıtılmak üzere günde 10.000 ekmek çıkaracak. Merkez’de belirlenen noktalarda her gün 5.000 kişiye çorba dağıtımı yapılacak. Depremden en çok etkilenen taraf olan çocuklar için de ramazan ayı boyunca konteyner yaşam kentinde etkinlikler düzenlenecek. Çocuklara patlamış mısır, şerbet, pamuk şeker de ikram edilecek.