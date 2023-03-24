İftar ve sahur sofralarını depremden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman’a taşıyan Sultangazi Belediyesi, Ramazanda da afetzedeleri yalnız bırakmıyor. Deprem sonrası yapılan çalışmaları yerinde incelemek için her fırsatta memleketi Adıyaman’a giden Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Ramazan’ın ilk gününde de hemşehrileri ile birlikteydi. Eşi Tuba Dursun ile birlikte Konteyner Yaşam Alanında çocukları ziyaret eden Başkan Dursun, onlarla yakından ilgilendi. Park alanında çocuklarla oynayarak mutluluklarına ortak oldu. İftarın yaklaşmasıyla birlikte Konteyner Yaşam Alanına uzun bir sofra kuruldu. Ezanın okunmasının ardından Başkan Dursun, depremzedelerle birlikte orucunu açtı. Başkan Dursun, “Sultangazi Belediyemizin Konteyner Yaşam Alanında, sevgiyle, muhabbetle, hep birlikte yaralarımızı sarıyoruz. İlk iftarımızı kardeşlerimizle birlikte gerçekleştirdik. Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin, bir daha böyle bir felaketi yaşatmasın diye konuştu. Başkan Dursun, iftar sonrası çay eşliğinde depremzedelerle koyu bir sohbet gerçekleştirdi. Konteyner Yaşam Alanında sahuru da depremzedelerle birlikte yapan Başkan Dursun, seyyar fırından çıkan sıcacık ekmekleri de kendi elleriyle ikram etti.