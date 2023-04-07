Ürünlerinin gücünü organik uçucu yağlardan alan ve sentetik içermeyen formülleriyle saç, cilt ve vücut bakımında tüketicilere yepyeni bir deneyim sunan marka, %100 saf aromaterapi yağlarında da müthiş bir çeşitlilik sunuyor. Bioterra ürünlerini hemen denemek isterim diyenler için Bağdat Caddesi’ndeki deneyim mağazası da tüketicilerin hizmetinde!

Doğanın içindeki o eşsiz gücün, insan bedenindeki ve ruhundaki etkilerini derinlemesine araştıran, birbirinden farklı bitki özlerini doğru kombinasyonlarla destekleyen Bioterra, %100 doğal ve organik ürünleriyle saç, cilt ve vücut bakımı yaparken, doğaya saygıyı da hayatında bir öncelik haline getiren tüketicilere merhaba diyor. İnsan cildine ve hücrelerine uygun yapıda olan uçucu ve sabit yağların şifasından ilham alan, Cosmos Organik sertifikasına sahip* Bioterra, cilde derinlemesine nüfus ederek onarıma en alt katmandan başlıyor. Ayrıca sentetik molekül içermeyen ürünleriyle sağlığınızı tehdit etmeden güzelliğinize güzellik katmayı garanti ediyor.

Yüz bakımdan vücut bakıma, saç bakımdan sabit ve uçucu yağlara kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip, doğanın şifasını sizlerle buluşturan Bioterra’da, her yaşa ve cilt tipine uygun formülasyonlu ürünler bulmak mümkün.

Saf ve doğal güzelliği cildinizde hissedin

Sentetik moleküllere karşı organik bakımı savunan Bioterra; temizleyici, tonik, krem, yüz bakım yağı, serum, maske, peeling, göz bakım ve dudak bakım ürünleri ile cilde derinlemesine nüfuz ederek doğal etki sağlıyor. Her cilt tipine özel cilde şifa verecek farklı organik ve doğal kombinasyonlarla formüllerini geliştiren marka; yaş alma ile gelen çizgiler ve kırışıklıklar için de yapay vaatler değil -gerçek- doğal çözümler sunuyor.

Vücut bakımına doğal dokunuş Bioterra’dan!

Organik içerikleri ile vücut bakımında da fark yaratan Bioterra; vücut losyonu ve jeli, vücut bakım yağı, tırnak ve tırnak eti bakım yağı, el yapımı katı sabunlar, güneş kremi, bronzlaştırıcı yağ, selülit ve çatlak bakım yağları gibi onarıcı bakım ürünleri ile vücudun temizlenmesine, yenilenmesine, onarılmasına ve güzel kokmasını sağlıyor.

Gücünü bitkilerden alan mucize ürünler saçlara canlılık veriyor

Bioterra; farklı saç tiplerine özel üretilen, şampuan, saç kremi, saç maskesi, saç bakım yağı ve saç bakım serumları ile saçlarınıza derinlemesine temizlik, bakım ve sağlık sunuyor. Saçlara zarar vermeyen sülfatsız içerikleriyle, saç ve saç derisinin sebum dengesini sağlayıp kökten uca bir onarım gerçekleştiriyor.

Yaşam kalitenizi arttıracak onlarca aromaterapi yağı

Bioterra ürünlerinin formüllerinde yer alan hatta kimliğini oluşturan %100 saf ve doğal uçucu yağları, Bioterra ürün gamında ayrıca bulabilirsiniz. Bioterra yağları, organik sertifikalı olup kesinlikle %100 saflıktadır. Uçucu yağların farmakolojik, fizyolojik ve psikolojik etkilerinden faydalanmak isteyenler için gerçek saflıkta yağları markanın ürün portföyünde keşfedebilirsiniz. Lavantadan ylang ylang yağına, kekikten okaliptusa aklınıza gelebilecek tüm yağları organik olarak sunuyor.

Bioterra, deneyim mağazasını Bağdat Caddesi’nde açtı!

Gücünü doğadan alan Bioterra, Bağdat Caddesi’ndeki deneyim mağazası ile tüketicilerle birebir buluşma alanı yaratıyor. Alanında uzman personelleriyle cilt analizi yaptırıp sonuca göre cilt tipinize uygun ürünlerle ücretsiz cilt bakımınızı yaptırabileceğiniz çok keyifli bir ortamda tüketicileriyle buluşmak için heyecanlanıyor. Mağazanın sıcak ve samimi konseptinde cilt bakımınızı gerçekleştirdikten sonra cafe bölümünde yakınlarınızla kahvenizi yudumlayıp keyifli zaman geçirebilirsiniz.