Diş tedavileri 'Nobel World Dent' bünyesi altında gerçekleştirilmekte ve yüz güldürücü sonuçlar vermektedir.

Branşının en iyisi doktorlar eşliğinde her alanda danışanlarına en iyi sonucu vermeyi misyon edinen ''Nobel World Clinic''in ana danışan kitlesi Fransa ve Francophone ülkelerinden oluşmaktadır. Şirket aynı zamanda Francophone bir şirket olup bütün çalışanlar fransızca rahatça iletişim kurabilmektedir.

Kendi vip araçları ile hastalarının şehir içi tüm transferlerini sağlayan ve anlaşmalı 5 yıldızlı otellerinde danışanlarına oda kahvaltılı hizmet veren ''Nobel World Clinic''; Türkiye'de bu alandaki kalite algısını da ileri seviyeye taşımaktadır. Danışanlarının bütün seyahat ve tedavi programlarını gelmeden önce belirleyerek, en doğru kalite ve en doğru fiyat anlayışıyla isteklerini ön planda tutarak hiç bir ayrıntıyı atlamamaktadır.

Şirket mantalitesi yapılacak olan her operasyon öncesi gerekli bütün kontroller sağlanarak danışanların genel sağlık durumu hakkında ve medikal geçmişi hakkında genel bir bilgi, randevu aşamasında alınır ve doktorlara bildirilir. Klinikte istisnai durumlar asla atlanmaz ve danışanlara gerekli tüm bilgiler ameliyat öncesi verilir.

Operasyon öncesi tekrar bütün testler ve kontroller yapıldıktan sonra ise danışanın müdahelesi başlar.

Aile olmanın önemini ekibine her fırsatta hissettiren ''Nobel World Clinic''; gelen her danışanını da aile bireyi olarak ağırlamaktadır.

Danışanlarının müdaheleler sonrasında da takiplerine devam eden ''Nobel World Clinic''; içinde bulunduğu sektörün etik sorumluluklarının farkında olarak insan sağlığı esaslı bakış açısı ile her geçen gün daha mutlu hastalar için çalışmaya ve hizmet vermeye devam etmektedir.