Geçenlerde Instagram'da bir görsel gördüm hem güldüm hem de üzüldüm açıkçası, tirajı komik bir durumdu.

Cahit Sıtkı Tarancı’nın şu meşhur şiiri var ya "yaş 35 yolun yarısı" Bir hanımefendi almış Cahit Sıtkı Tarancı'nın, bu şiirini günümüze uyarlamış.

Diyor ki; “Yaş 35 yolun yarısı falan değil."



Şakaklarına kar falan yağmadı. Sadece iyi bir kuaföre gitmen yeterli. Göz altındaki mor halkalar içinde göz altı ışık botoksuyla 5 dakikada çözülür. Alnındaki çizgiler için bu kadar üzülmene gerek yok çözümü basit botoks! “

Anlayacağınız günümüz artık yaşlanmıyor. Eskisi gibi hayata erken de atılmadığımız için yaş 35 bizler için yolun ortası değil olsa olsa daha çok başı gibi...

Günümüzde güzel yaşlanan insan sayısı da gitgide azalıyor. Kaz ayağı çizgilerinden, yüz gerdirme vs oldukça yaygınlaştı. Her güzellik merkezinde uygulanan dudak dolgularından bahsetmiyorum bile...



“Yaş Otuz Beş Yolun Yarısı” şiiriyle bitiriyoruz; güzel yaşlanmak dileğiyle diyerek.

Yaş otuz beş! yolun yarısı eder.

Dante gibi ortasındayız ömrün.

Delikanlı çağımızdaki cevher,

Yalvarmak, yakarmak nafile bugün,

Gözünün yaşına bakmadan gider.



Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?

Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz?

Ya gözler altındaki mor halkalar?

Neden böyle düşman görünürsünüz,

Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?



Zamanla nasıl değişiyor insan!

Hangi resmime baksam ben değilim.

Nerde o günler, o şevk, o heyecan?

Bu güler yüzlü adam ben değilim;

Yalandır kaygısız olduğum yalan.



Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız;

Hatırası bile yabancı gelir.

Hayata beraber başladığımız,

Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir;

Gittikçe artıyor yalnızlığımız.



Gökyüzünün başka rengi de varmış!

Geç farkettim taşın sert olduğunu.

Su insanı boğar, ateş yakarmış!

Her doğan günün bir dert olduğunu,

İnsan bu yaşa gelince anlarmış.



Ayva sarı nar kırmızı sonbahar!

Her yıl biraz daha benimsediğim.

Ne dönüp duruyor havada kuşlar?

Nerden çıktı bu cenaze? ölen kim?

Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar?



Neylersin ölüm herkesin başında.

Uyudun uyanamadın olacak.

Kimbilir nerde, nasıl, kaç yaşında?

Bir namazlık saltanatın olacak,

Taht misali o musalla taşında.

Esra Kantar