Ekranların genç ve güzel oyuncusu Aslıhan Karalar, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yeni yılla beraber yoğun bir iş temposuna başladığını fakat yaşanan felaket sonrası herkes ve herşey gibi durduğunu söyleyen güzel oyuncu Karalar, "çok zor zamanlardan geçiyoruz. Ben hala olayın şokunu ve acısını içimde yaşıyorum. İyi değilim ama iyi olmaya çalışıyorum. O bölgede olan, orada yaşayan çok yakın arkadaşlarım vardı. Sürekli onlarla irtibat halindeyiz ve görüşüyoruz, gerçekten kolay kolay anlatılabilecek bir felaket değil maalesef. Ama biz güçlü ve büyük bir ülkeyiz, bir olup birlik olup bu zor günleride el birliği ile geride bırakacağız inşallah. Ben bir kez daha sizin aracılığınızla da oradaki tüm felaketzedelere geçmiş olsun diyor, yakınlarını, ailelerini kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. " açıklamasında bulundu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi